Mais de um ano depois de ser detetado o primeiro caso de Covid-19 em Wuhan, uma equipa de 10 cientistas internacionais associados à Organização Mundial de Saúde deve, finalmente, viajar até à China no próximo mês de janeiro para determinar as origens da Covid-19. O governo chinês tem-se oposto veementemente contra uma investigação internacional a ocorrer no seu território, que foi pedida por vários países, mas aceitou que tal fosse feito pela OMS. Resta saber se os investigadores irão mesmo a Wuhan, onde tudo terá começado, ou não.

É esperado que os cientistas aí cheguem na primeira semana do mês de janeiro, mas não há certezas na imprensa internacional: se, por um lado, a BBC assegura que esta investigação incluirá passagem por Wuhan, por outro, a Reuters, citando a OMS, escreve que Pequim vai receber a equipa de investigadores mas que o itinerário destes ainda está a ser discutido.

A BBC lembra como foram precisos meses de negociações para que a OMS tivesse acesso à cidade de Wuhan de maneira a conduzir uma investigação independente. A origem do vírus tem criado notórias tensões desde o início da pandemia, em particular com os EUA — a administração de Donald Trump chegou a acusar a China de tentar esconder o surto inicial.

Segundo o The Guardian, a maior parte dos cientistas acredita que o vírus começou em animais na China, muito provavelmente em morcegos. Os primeiros casos de contágio foram detetados em Wuhan em dezembro do ano passado e associados a um mercado onde se vendiam animais. Até à data, mais de 73,4 milhões de pessoas foram diagnosticadas com o vírus e mais de 1,60 milhões morreram.

Entretanto, um cientista que fará parte desta equipa comentou à Associated Press que a OMS não está à procura de atribuir culpas, mas sim prevenir futuros surtos. Fabian Leendertz, do alemão Robert Koch Institute, disse ainda que o objetivo passa por compreender o que aconteceu e assim tentar reduzir o risco em situações futuras. A investigação, que é esperada durar entre quatro a cinco semanas, pretende descobrir quando é que o vírus começou a circular e se teve ou não origem em Wuhan. A OMS começou por enviar uma equipa inicial à China em julho último para tentar perceber como o vírus começou, mas não chegou a Wuhan.