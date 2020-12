Este artigo é da autoria de FOREO.

A FOREO, a marca sueca líder no segmento de beauty-tech, desde 2013 que tem vindo a revolucionar o mercado da tecnologia e também o da beleza. A tecnologia deixou de ser um universo autónomo e distante, passando a integrar efetivamente todos os aspetos da nossa vida, inclusivamente a beleza. Os seus dispositivos LUNA e UFO vieram desafiar o status-quo ao conquistar clientes todos os dias, ao disponibilizar a milhões de consumidores o melhor que a tecnologia e a beleza têm a oferecer.

São vários os motivos para experimentar os dispositivos de cuidados de rosto FOREO. Enumeramos alguns e os nossos dispositivos favoritos da marca sueca, para que possa oferecer no Natal ou dar um mimo extra à sua pele.

Compra consciente

Mesmo que a compra de um dispositivo FOREO seja vista como um investimento, este é certamente um de longo prazo, uma vez que vamos utilizar os dispositivos da marca durante largos anos. Para além disso, vamos ter um cuidado profissional que, feito em clínicas especializadas, o investimento seria bem maior, uma vez que a maioria dos tratamentos são mais compostos por várias sessões. Quem compra um dispositivo FOREO não está a consumir, mas sim investir em beleza.

São vários os dispositivos da marca que têm uma bateria com elevada autonomia, permitindo que possam ser utilizados até um ano sem ter que voltar a carregar. É também importante referir que os dispositivos da marca sueca são desenvolvidos com silicone hipoalergénico e de qualidade médica, o que potencia a sua durabilidade e eficácia dos tratamentos.

Tratamento profissional em casa

A FOREO traz a vantagem de desfrutar de tratamentos profissionais no conforto da sua própria casa, que se transformam em verdadeiros spas, onde podemos relaxar por alguns minutos enquanto mimamos a nossa pele com os cuidados FOREO.

O melhor que a tecnologia nos oferece

São mais de 25 milhões de pessoas que utilizam os dispositivos FOREO e, a cada 45 segundos, é vendido um dispositivo LUNA. Todos os dispositivos da marca são à prova de água (sendo uma excelente ideia deixar os dispositivos no banho, para que não se esqueça da sua rotina de cuidados de rosto). Existem duas tecnologias patenteadas pela FOREO e utilizadas em exclusivo pela marca: as Pulsações T-Sonic, que trabalham as várias camadas da pele para resultados mais eficazes, e o Sistema Anti-Choque, presente no BEAR, que torna este dispositivo de microcorrentes no mais seguro do mundo).

Deixamos algumas sugestões para oferecer este Natal:

BEAR e BEAR mini

BEAR e BEAR mini – são os mais recentes dispositivos da FOREO e promovem a tonificação do rosto através de microcorrentes inteligentes: um personal trainer para os músculos do rosto. Estes dispositivos promovem um face lift não invasivo, que se traduz num cuidado seguro e indolor para dar firmeza e tonificar a pele. As microcorrentes de eletroestimulação de baixa intensidade imitam as correntes elétricas naturalmente presentes no corpo humano e promovem a tonificação da pele do rosto, enquanto que as Pulsações T-Sonic relaxam os pontos de maior tensão muscular, suavizando a aparência de linhas finas e rugas. Desta forma, BEAR é um cuidado profissional que incorpora as melhores tecnologias de beleza, para uma rotina anti-idade eficaz, segura e relaxante.

Para além destas duas tecnologias, BEAR é o único dispositivo de microcorrente no mundo que possui o Sistema Antichoque – um sistema integrado que garante tratamentos sem choque para a máxima segurança e conforto.

A utilização deve ser feita após a aplicação do SÉRUM SÉRUM SÉRUM da FOREO por todo o rosto e pescoço, uma vez que este sérum é um gel condutor essencial para que as microcorrentes sejam transmitidas de forma segura e eficaz para a pele.

Quando o devemos utilizar? A utilização recomendada é de cinco vezes por semana, em tratamentos de 1 a 3 minutos, durante 60 dias, e depois 2 a 3 vezes por semana para a manutenção dos resultados.

LUNA 3

A LUNA 3 é um dispositivo de limpeza da pele do rosto com massagens faciais anti-envelhecimento. É o único cuidado de rosto disponível no mercado que combina uma limpeza da pele feita em profundidade, de forma eficaz e não abrasiva, com uma assistente virtual que nos apresenta várias massagens refirmantes e anti-idade específicas (através da aplicação FOREO For You, disponível para iOS e Android), tudo para um rosto mais limpo e firme.

A LUNA 3 é também uma ótima solução para desobstruir os poros, remover as células mortas e preparar a pele: tanto para a melhor absorção dos nossos produtos de beleza favoritos, como para aplicar maquilhagem. Em 60 segundos, a pele fica mais limpa e com a sensação de “pele de bebé”. Deve ser utilizado no rosto em movimentos circulares e de forma suave, duas vezes por dia com um gel de limpeza.

Uma LUNA 3 para cada tipo de pele:

LUNA 3 Peles Mistas/Oleosas – AZUL

LUNA 3 Peles Normais – ROSA

LUNA 3 Peles Sensíveis/Secas – LILÁS

Também está disponível a LUNA 3 men, desenvolvida especialmente para a pele masculina. A LUNA 3 men permite a limpeza da pele em profundidade, facilita o barbear e evita o aparecimento de pêlos encravados. Uma excelente sugestão para oferecer ao namorado ou ao pai.

UFO 2

O dispositivo UFO 2 veio revolucionar para sempre a aplicação de máscaras de rosto. É o dispositivo mais avançado da FOREO e incorpora quatro tecnologias únicas:

Cromoterapia (8 cores de luzes LED, cada uma trata de uma necessidade específica da pele),

Crioterapia (diminui a aparência de poros e reduz a inflamação),

Termoterapia (potencia a absorção dos ingredientes ativos das máscaras de rosto),

Pulsações T-Sonic (alivia os pontos de tensão muscular).

Cada tratamento UFO 2 utiliza a combinação correta de temperatura e intensidade de Pulsações T-Sonic para atingir os melhores resultados e permitir uma massagem facial relaxante. Este dispositivo pode ser utilizado com uma das 13 máscaras de rosto disponíveis e exclusivas FOREO, para satisfazer todas as necessidades da sua pele. As máscaras inteligentes da FOREO em conjunto com o UFO 2 vão permitir um momento de relaxamento total, como se tivesse o seu próprio spa em casa neste Natal.

Aproveite os melhores presentes para este Natal também em FOREO.com.