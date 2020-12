O índice de aprovação do governo liderado pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é de 35%, segundo um levantamento divulgado esta quarta-feira pelo Instituto Ibope. A sondagem, feita a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI), destacou ainda que 30% dos entrevistados qualificaram o governo do Brasil como regular, 33% como péssimo e 2% não souberam responder.

Os dados mostram uma pequena queda no apoio ao executivo face a uma sondagem semelhante do Ibope em setembro, quando o governo brasileiro tinha aprovação de 40%, enquanto 29% a classificaram como regular e outros 29% a qualificaram como péssimo e 2% não souberam responder.

A pesquisa do Ibope mediu a forma como os brasileiros avaliam a forma de governar e o desempenho pessoal do Presidente Bolsonaro. Neste caso, o resultado também mostrou alguma oscilação negativa em relação à pesquisa de setembro. Cerca de 46% dos entrevistados disseram aprovar o desempenho do chefe de Estado brasileiro enquanto 49% desaprovam. Na pesquisa anterior essas taxas eram, respetivamente, de 50% e 45%.

Além disso, 53% das pessoas consultadas pelo Ibope disseram não confiar em Bolsonaro, enquanto 44% declaram que confiam no Presidente brasileiro. O Ibope perguntou também sobre as expectativas da população para os próximos dois anos, quando Jair Bolsonaro cumprirá seu mandato de quatro anos, iniciado em 1 de janeiro de 2019.

Nesse sentido, 35% disseram acreditar que os próximos dois anos serão ótimos ou bons, 30% esperam que sejam regulares e 31% projetaram que serão péssimos. Em linhas gerais, os resultados desta pesquisa Ibope são semelhantes aos apresentados por uma pesquisa elaborada pelo Instituto Datafolha e divulgada no final da semana passada, que classificou a aprovação do Governo Bolsonaro em 37%.

O Ibope informou que a pesquisa divulgada esta quarta-feira tem margem de erro de dois pontos percentuais e foi realizada entre 5 e 8 de dezembro em 126 municípios de todas as regiões do país, onde foi consultada a opinião de um total de duas mil pessoas.