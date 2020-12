Há um outro fator que costuma ser raro nestas histórias apocalípticas: a história – mesmo o pós-pandemia – é muito credível. Tanto no ano em que foi lançada originalmente em livro, como agora. Lido hoje, The Stand apresenta um cenário que facilmente se conseguiria imaginar. Porque encaixa nas hipóteses de pandemias estudados pelos cientistas e enquadra-se também nos dias que estamos a viver — ainda que o vírus criado por Stephen King seja mais lento e menos mortal que o novo coronavírus. Essa característica de credibilidade coloca este romance como um dos livros mais respeitados pela crítica e um daqueles que aparece com frequência nas listas de “melhores livros de Stephen King”.

Duas personagens surgem recorrentemente nos sonhos das figuras que fazem a história de “The Stand”. De um lado, “Mother Abagail” (que na série é interpretada por Whoopi Goldberg), a mulher mais velha do mundo – 108 anos –, que vive numa quinta no Nebraska. Surge nos sonhos das personagens a convidá-las para se juntarem à sua comunidade, para criarem uma força que combata o mal, personificado por Randall Flagg (Alexander Skarsgård, uma escolha de casting perfeita), personagem que habita alguns livros de King e que representa o que de mais próximo podemos associar à figura do diabo.

Flagg é a tentação, a loucura que habita em “The Stand”, com uma comunidade de lunáticos que convivem consigo em Las Vegas e que o adoram como um deus. Tal como Abagail, Flagg surge nos sonhos das personagens, não só para os convencer a juntarem-se à sua causa, como para traírem Abagail.

[os dois grupos rivais na história criada por Stephen King:]

A ambição de Stephen King criou um dos seus melhores romances. A extensão de The Stand tem correspondência no detalhe e nas ambições das personagens, cujo passado é trabalhado com dedicação. Elas carregam um peso que revelam no presente e que levam para a construção do futuro desenhado no romance. A série – que se baseia na versão de 1990 do livro – segue a escola de “Guerra dos Tronos” na forma como torna episódicas a presença das personagens, permitindo ao espectador que entenda as suas motivações neste mundo transformado por uma pandemia. Cada uma usará as melhores armas que tem ao seu dispor para sobreviver.

Esta nova adaptação preocupa-se em evidenciar precisamente isso. Apesar de serem só nove episódios de uma hora, a série consegue uma boa compressão da história misturada com a caracterização das personagens, os seus perfis de sobrevivência e o respetivo passado recente. Nadine Cross, interpretada por Amber Heard, é um bom exemplo dessa mecânica, usando-a para explicar uma necessidade de sobrevivência por via da dicotomia fragilidade/sedução.

Os tempos são negros, mas o humor do livro também passou para esta minissérie. O gangue de Randall Flagg é delirante e no limite entre o exagero e o propósito de enaltecer o que acontece aos deslocados da sociedade quando esta desaparece. E, claro, há o próprio Flagg. A perfeição na escolha de Skarsgård para este papel não se prende só com o seu aspeto físico, mas também com o tom tentador que dá à personagem: um combo entre Martini Man e cowboy.

O facto de “The Stand” ressurgir para televisão (há uma outra versão de 1994) em 2020 é obra do acaso. A série estava na fase final de filmagens quando a pandemia obrigou Europa e Estados Unidos a entrarem em confinamento. Há alguns paralelos com a realidade além do efeito pandemia/gripe e, ao contrário do que se possa pensar, há algo de refrescante em ver uma pandemia imagina por Stephen King no pequeno ecrã: é uma boa fuga para a realidade em que se vive. Além disso, é raro existirem boas adaptações para televisão do escritor norte-americano.