O Tribunal da Concorrência confirmou uma coima de 21 mil euros a aplicar pela Autoridade dos Transportes à Transportes Sul do Tejo (TST), mas a empresa ainda pode recorrer para o Tribunal da Relação, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) precisa que na sequência do recurso judicial da decisão pela TST, o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão veio, em 30 de novembro, confirmar a decisão, aplicando em cúmulo jurídico a coima única de 21 mil euros. No entanto, a AMT realça que esta sentença do Tribunal da Concorrência é ainda passível de recurso para o Tribunal da Relação.

O caso remonta ao ano de 2017, na sequência de uma ação de fiscalização da AMT destinada a avaliar as condições de exploração do serviço público de transporte de passageiros por parte da TST, tendo-se verificado “a existência de indícios de violação do cumprimento das obrigações de serviço público”.

O processo de fiscalização teve como origem as 2.808 reclamações e um abaixo-assinado recebidos pela AMT no ano de 2016, remetidos por diversos utentes da TST, relativamente a um conjunto de carreiras operadas pela empresa, com especial incidência nas carreiras 107, 123, 124, 133, 135 e 191″, explica a AMT

A ação de fiscalização e as conclusões determinaram a instauração ainda em 2017 de um processo contraordenacional por existência de indícios de violação do cumprimento das obrigações de serviço público a que a TST estava adstrita naquelas carreiras.

“A instrução do processo de contraordenação veio a concluir o incumprimento das referidas obrigações, culminando com a aplicação, em novembro de 2018, de uma sanção pecuniária à TST no valor, em cúmulo jurídico, da coima única de 26.935,09 euros”, refere a AMT.

De acordo com a AMT, foi dado como provado o incumprimento das obrigações de serviço público constantes das autorizações provisórias emitidas pela Área Metropolitana de Lisboa (AML), no que respeita à pontualidade e regularidade do serviço a que a TST tinha de cumprir em cada uma das seis carreiras fiscalizadas.

“Tais infrações foram consideradas globalmente graves, dado o elevado impacto negativo que tiveram nos seus utentes”, refere a AMT, indicando que foi também dado como provado que a TST “agiu de forma negligente, pois só tardiamente tomou as medidas necessárias a prevenir a prática do(s) ilícito(s)”.