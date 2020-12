Há 201 concelhos em Portugal continental que se encontram na lista de risco elevado para a transmissão do SARS-CoV-2. Destes, 139 estão nos níveis de risco muito elevado ou extremo, os que têm as medidas mais restritivas. Dos 278 concelhos no continente, 77 têm risco moderado — ou seja, menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias que antecederam a avaliação — e só estão sujeitos às medidas de contenção gerais.

As restrições para o próximo estado de emergência, que tem início à meia-noite de dia 24 de dezembro e dura até às 23h59 do 7 de janeiro, são semelhantes às que já estão em vigor com duas grandes exceções: o Natal, que vai permitir as viagens e o encontro das famílias, e o Ano Novo, que vai ter medidas mais restritivas do que foi anunciado a 5 de dezembro. As permissões e restrições nestes dois momentos valem de igual forma para todos os concelhos do país.

Com que medidas podemos contar — e que já estavam em vigor no estado de emergência anterior:

Uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho — todos os níveis;

Ação de fiscalização do cumprimento de teletrabalho obrigatório — grupos de risco elevado e superiores;

Recolher obrigatório entre as 23 horas e as 5 horas — grupos de risco elevado e superiores;

Encerramento do comércio às 22 horas e da restauração e espaços culturais às 22h30 — grupos de risco elevado e superiores;

Recolher obrigatório das 13 horas às 5 horas aos fins de semana — risco muito elevado e extremamente elevado.

No Natal vai ser permitida a circulação entre concelhos, mas continua a vigorar um recolher obrigatório à noite. Nada se altera em relação às indicações dadas no dia 5 de dezembro, quando foram anunciadas as medidas do estado de emergência que termina no dia 23 de dezembro:

Permissão de circulação depois das 23 horas de dia 23 de dezembro, mesmo nos concelhos com recolher obrigatório, se estiverem em trânsito de 23 para 24 ;

; Proibição de circulação depois das 2 horas — de 24 para 25 e de 25 para 26 de dezembro;

— de 24 para 25 e de 25 para 26 de dezembro; Encerramento da restauração à 1 hora — nas noites de 24 e 25 de dezembro;

— nas noites de 24 e 25 de dezembro; Encerramento da restauração — às 15h30 de dia 26, nos concelhos de risco muito elevado e extremo; às 13 horas de dia 27, nestes concelhos.

O Ano Novo, por sua vez, terá medidas mais apertadas do que estava previsto e muito mais restritivas do que o Natal.