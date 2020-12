“Numa galáxia distante, no planeta Terra, na noite de 24 de dezembro, todos aguardavam a chegada do Pai Natal. Um perigoso vírus impedira a tradicional festa das crianças no Palácio e todos temiam que o Pai Natal, sendo de um grupo de risco, estivesse infetado. Era urgente impedir Darth Corona de contactar com as renas e chegar à nave que trazia os presentes. Mas com Mestre Arquivo Yoda de quarentena, adivinhava-se ser uma difícil tarefa…”.

Foi assim que a Assembleia da República decidiu celebrar o Natal este ano, através de uma animação em vídeo onde juntou o universo de fantasia dos filmes Star Wars (Guerra das Estrelas) ao universo bem real da pandemia que atingiu o mundo neste ano que agora chega ao fim.

De forma criativa, o gabinete de comunicação do Parlamento, que é responsável por vários vídeos a explicar o funcionamento da Assembleia da República, optou por pôr os “Amigos da Assembleia”, que geralmente são usados para explicar isso mesmo às crianças, a protagonizarem a missão especial de salvar o Pai Natal do Darth Corona. O episódio intitula-se “Natal 2020: Os Amigos da Assembleia Contra-Atacam”, numa referência ao episódio de Star Wars “O Império Contra-Ataca”.

O vídeo, que pode ser visto na página da Assembleia, ou nas redes sociais (Instagram e Facebook), traz um final feliz à história da pandemia, com os Amigos da Assembleia a conseguirem travar o Darth Corona, destruindo a bolha Covid, o que permite ao Pai Natal cumprir a sua tarefa de entregar os presentes com a ajuda das renas e de uma nave espacial. No final, até o Mestre Arquivo Yoda, que estava de quarentena, aparece a desejar “boas festas”.

Num e-mail enviado às redações, o gabinete de comunicação da Assembleia da República explica que com este vídeo diferente do habitual, a Assembleia “pretende celebrar esta quadra trazendo alegria, humor e esperança, numa época difícil marcada por uma pandemia”. “Afinal, o Natal é isso mesmo: alegria que se partilha com os amigos”, lê-se ainda. Mesmo que os amigos estejam em naves e em bolhas diferentes.