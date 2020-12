A Tyson Waterloo despediu sete funcionários da sua maior fábrica de processamento de carnes suína em Waterloo, Iowa, nos EUA, depois de uma investigação sobre alegadas apostas em quantos trabalhadores seriam infetados com Covid-19.

A investigação teve início no mês passado e tem por base o comportamento dos líderes nas instalações de Waterloo, afirmando que estes “encorajavam os trabalhadores a permanecerem no trabalho mesmo se tivessem sintomas”.

Segundo a CNN, a empresa suspendeu os sete funcionários adminsistrativos e indicou Eric Holder, ex-procurador-geral, para conduzir a investigação independente do caso.

“Os comportamentos exibidos por esses indivíduos não representam os valores essenciais da Tyson e é por isso que tomamos medidas imediatas e apropriadas”, sublinhou o CEO da Tyson Foods, Dean Banks, em comunicado.

A acusação também menciona vários problemas na gestão da pandemia pela Tyson, alegando que a empresa, que teve mais de um terço dos trabalhadores infetados com Covid-19, não tomou as medidas necessárias para proteger os trabalhadores.

No final de abril, a Tyson fechou as portas da sua empresa depois de um grande aumento no contágio ter provocado a infeção a 182 de 374 casos no condado de Black Hawk. Durante o mês de maio, a empresa reabriu as portas, afirmando que “todas as instalações foram higienizadas e as medidas de segurança reforçadas”.