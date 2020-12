O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, inaugurou esta sexta-feira o novo posto da GNR de Salvaterra de Magos, considerando-o um espaço de afirmação da segurança e coesão territorial do país.

“Uma antiga escola passa aqui a ser o espaço de afirmação da segurança e da coesão territorial”, disse o ministro, durante a inauguração do novo posto territorial da GNR de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, considerando-o um exemplo “da proximidade da guarda” às populações, sobretudo “nos territórios de baixa densidade”.

No discurso, em que sublinhou o desempenho da GNR no quadro da pandemia de Covid-19, Eduardo Cabrita vincou a resposta dada pela guarda, em simultâneo, nas suas habituais funções, destacando “o apoio aos mais frágeis em Portugal, como os idosos abandonados”, através da realização do “novo Censo Sénior, que identificou mais de 40 mil idosos em situação de isolamento” e que “têm na GNR uma voz próxima e amiga para os ajudar”.

A ação da GNR contribuiu ainda, segundo o ministro, para que, nos últimos três anos, “desde que existe o relatório anual de segurança interna, o país tenha os mais baixos níveis de criminalidade geral e criminalidade violenta”, contribuindo para “o reconhecimento de Portugal como um dos países mais seguros do Mundo”.

O Posto Territorial de Salvaterra de Magos resulta da conversão de uma antiga escola primária, num investimento de mais de 900 mil euros, integrado na Lei de Programação do Financiamento de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de segurança.

O posto, onde desde o início de setembro está colocado um efetivo de 20 militares, melhorou “as condições estruturais e de localização” da GNR, dotando os militares de “condições mais dignas”, afirmou o presidente da Câmara, Helder Esménio.

A GNR de Salvaterra de Magos serve as populações da União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, num total de 10.200 habitantes distribuíos por uma área total de 70,5 quilómetros quadrados.