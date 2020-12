A Câmara de Santa Maria da Feira está a preparar a construção de três novas unidades de saúde locais, revelou esta sexta-feira 18 de dezembro a autarquia, que até 2022 quer melhorar as condições de atendimento de cerca de 25.000 utentes.

Para o primeiro desses novos edifícios já foi aberto o respetivo concurso público, que prevê 1,8 milhões de euros para a empreitada a arrancar até final de 2021 no referido concelho do distrito de Aveiro.

A estrutura ficará localizada na freguesia de São Paio de Oleiros, mas na fronteira com a de Nogueira da Regedoura, propondo-se assim servir os cerca de 9.000 moradores de ambas as localidades e substituir dois polos da mesma unidade de saúde familiar – que atualmente funciona no antigo hospital de Oleiros e tem uma extensão na junta de freguesia de Nogueira.

“Foi consensualizado entre as duas juntas que esta era a solução mais vantajosa e assim temos condições para criar uma unidade com as melhores condições para profissionais e utentes”, disse à Lusa o presidente do Município da Feira, Emídio Sousa.

O investimento deverá ter comparticipação comunitária na ordem dos 700.000 euros “e o resto vai ser a Câmara a pagar na íntegra, já que, infelizmente, o Estado central se demitiu de exercer a sua função de criar e gerir equipamentos para garantir cuidados de saúde à população, pelo que a autarquia se tem que substituir à tutela”.

As outras duas unidades de cuidados de saúde primários, já com projetos de arquitetura a serem ultimados para que o respetivo concurso público possa arrancar no primeiro trimestre de 2021, estão previstas para Canedo e Milheirós de Poiares.

No primeiro caso, o imóvel ficará instalado naquela que é uma das freguesias em maior crescimento no município, mas irá servir também os utentes das localidades vizinhas de Vila Maior e Gião, num universo global de “8.000 a 9.000 pessoas”.

A obra vai custar um milhão de euros e terá fundos comunitários, mas Emídio Sousa considera que “as verbas reservadas para a comparticipação são manifestamente insuficientes”, pelo que a autarquia está a tentar aumentar essa dotação e antecipa que, “mesmo que isso não se consiga, a Câmara financiará o que for necessário”.

Igual orçamento tem a unidade a criar em Milheirós, destinada a uma população de aproximadamente 7.000 utentes e também a aguardar abertura de concurso público no início de 2021.

Quanto aos prazos de execução das três obras, Emídio Sousa adianta: “Uma vez no terreno, em dois anos teremos as três unidades concluídas e, entretanto, só falta tratar da de Fiães e da do centro da Feira”.