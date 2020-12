O futebolista argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, recebeu o prémio “Paz e Desporto” de 2020, que recompensa os atletas pelo fair play e compromisso social, anunciou esta sexta-feira organização sem fins lucrativos Peace and Sport, no Facebook.

“Os feitos de Lionel Messi são de enorme relevo. Acreditamos que é exemplo a seguir no que diz respeito ao fair-play dentro de campo e que o seu compromisso social tem muito impacto na sociedade atual”, afirmou o príncipe Alberto do Mónaco, que anunciou o vencedor do prémio deste ano.

O internacional argentino revelou a “enorme alegria” por ter sido reconhecido e salientou que “os futebolistas têm responsabilidades perante os mais jovens”, que olham para os atletas “como modelos”.

O avançado do FC Barcelona destacou ainda o papel da ‘Fundação Leo Messi’: “Conseguimos ajudar muitas pessoas desde que a fundação foi criada. Um dos meus objetivos, e também de quem trabalha comigo, era ajudar os mais desfavorecidos. Queremos continuar a fazê-lo por muito tempo.”

Messi sucede a outro futebolista, o internacional francês Blaise Matuidi, que recebeu o prémio no ano passado.