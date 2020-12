No mesmo dia, discos novos de uma referência do velhinho pop-rock e de um histórico do novinho hip-hop: quem diria? Esta sexta-feira, dia a partir do qual o mundo ficou a conhecer, como já se esperava, o novo álbum a solo do Beatle Paul McCartney (intitulado III e que pode ouvir aqui, por exemplo), aterrou também de surpresa nas plataformas digitais uma espécie de disco novo do rapper Eminem.

Esta nova coleção de canções de rap, assinadas pelo autor de The Slim Shady LP, The Marshall Mather LP, The Eminem Show e Encore, entre outros discos, tem como título Music To Be Murdered By – Side B.

O nome denuncia logo o conteúdo: trata-se de um lado B, espécie de “álbum de companhia”, do disco anterior de Eminem, Music To Be Murdered By, lançado em janeiro com o impacto habitual dos trabalhos mais recentes do rapper: ouvido por meio mundo, adorado apenas pelos (muitos) fãs incondicionais. Pode ouvir esta nova coleção de temas aqui.

A versão deluxe, publicada nas plataformas de digitais de streaming, junta aliás 16 temas novos (disco um) aos 20 incluídos no disco de janeiro (disco dois), perfazendo um total de quase duas horas (1h57) de música. Há convidados como de costume e, também como habitual, alguns deles notáveis: DJ Premier participa em “Book of Rhymes”, Ty Dolla $ign (um fazedor de ‘hits’ dos tempos atuais) entra em “Favorite Bitch” e Dr. Dre é convidado de luxo em “Guns Blazing”.

Como nota a publicação musical Pitchfork, em “Zeus” Eminem pede desculpas a Rihanna, por uma canção “leakada” (revelada sem consentimento do autor) em 2019 onde o rapper afirmava estar ao lado de Chris Brown — cantor e ex-namorado da artista que a atacou e agrediu.