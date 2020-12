Ao todo, serão “muitos milhares de máscaras”, compradas pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) a um fornecedor que as vendeu por 410 mil euros. Problema: o Infarmed detetou que os equipamentos não tinham “garantias de qualidade” e a ARS-Norte teve de substituir estas máscaras, que chegaram a ser usadas como equipamento de proteção por profissionais de saúde em mais de 300 centros de saúde portugueses.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que dá conta na sua edição desta sexta-feira de que “milhares de profissionais de saúde” utilizaram “em mais de três centenas de centros de saúde da região Norte” máscaras compradas por milhares de euros e que não dispunham das garantias de qualidade exigidas pelo Infarmed.

As máscaras faciais em questão, segundo o Público, são “semi-máscaras de proteção respiratórias”, chamadas FP2, que apresentam o nome de um suposto fabricante no plástico que as envolve (Shandong Zhushi Pharmaceutical Group Co., Ltd) mas que têm um problema: não cumprirão os requisitos aplicáveis e exigidos pelo Infarmed às FP2, oferecendo um nível de proteção mais reduzido e adequado a outro tipo de máscaras, as cirúrgicas.

O primeiro alerta do Infarmed à ARS Norte terá chegado a 4 de dezembro, através de um e-mail citado pelo Público que dava conta de que este era um produto “não conforme” e sem “evidência formal de conformidade que assegure a sua segurança e desempenho”. Mas foi preciso uma semana para, a 11 de dezembro, 20 dos 21 Agrupamentos de Saúde do Norte — que acolhem cerca de 375 unidades de saúde — terem ordem de “suspensão imediata de utilização” das máscaras. Estas foram posteriormente substituídas e recolhidas nos centros da saúde.