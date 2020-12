O romance de estreia de Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, é o principal vencedor deste ano do Prémio Oceanos, um dos mais importantes galardões da literatura de língua portuguesa, anunciou a organização nesta sexta-feira ao fim da tarde (hora de Lisboa), através de uma transmissão online a partir do Brasil e de Cabo Verde.

Itamar Vieira Júnior, ainda há poucas semanas distinguido com o Prémio Jabuti de Literatura 2020, o que se torna um dos mais destacados autores brasileiros contemporâneos (este mesmo livro valeu-lhe o prémio Leya, em 2018), vai receber um montante de cerca de 19 mil euros. O segundo prémio do Oceanos 2020 foi para A Visão das Plantas, da portuguesa nascida em Angola Djaimilia Pereira de Almeida (cerca de 13 mil euros). Em terceiro, ficou Carta à Rainha Louca, da brasileira Maria Valéria Rezende (oito mil euros).

Foram lidos e avaliados pelo escritor angolano Ondjaki, pelos professores portugueses Joana Matos Frias e Carlos Mendes de Sousa, pela professora santomense Inocência Mata, pela poetisa brasileira Angélica Freitas e pelos professores brasileiros João Cezar de Castro Rocha e Viviana Bosi. Estavam a concurso 10 finalistas:

A Cidade Inexistente, de José Rezende Jr.;

A Ocupação, de Julián Fuks;

A Visão das Plantas, de Djaimilia Pereira de Almeida;

As Durações da Casa, de Júlia de Souza;

As Solas dos Pés de Meu Avô, de Tiago D. Oliveira;

Autobiografia, de José Luís Peixoto;

Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende;

Obnóxio, de Abel Barros Baptista;

Sombrio Ermo Turvo, de Veronica Stigger;

Torto Arado, de Itamar Vieira Junior.

O prémio já distinguiu, entre outros, Gonçalo M. Tavares (2007), António Lobo Antunes (2008), Chico Buarque (2010), Valter Hugo Mãe (2011), Eucanaã Ferraz (2013), Bruno Vieira Amaral (2018), Djaimilia Pereira de Almeida (2019) e Dulce Maria Cardoso (2019). Foi notada em 2017 a recusa de Maria Teresa Horta em receber a distinção. A escritora portuguesa não se conformou com o quarto lugar ex-aequo que então lhe foi atribuído.

Devido à pandemia, o anúncio desta sexta-feira foi feito pela internet, em direto através do YouTube. Contou com a participação dos três premiados. Os resultados chegaram pelas vozes dos curadores do prémio: Adelaide Monteiro (Cabo Verde), Manuel da Costa Pinto e Selma Caetano (ambos do Brasil). A curadora portuguesa Isabel Lucas não pôde estar presente devido a um “problema familiar”, foi referido.

O Brasil tem vários prémios literários”, disse Manuel da Costa Pinto, mas deste vem a singularidade de que “nasceu já com vocação para ir além-fronteiras”. “Existe um prémio para a língua portuguesa, que é o Prémio Camões, para o conjunto da obra. O prémio para a produção contemporânea da literatura em língua portuguesa, constituindo uma espécie de radiografia da produção literária num período de um ano, é o Oceanos”, sublinhou o curador, que é também jornalista, crítico e autor.

O Oceanos — Prémio de Literatura em Língua Portuguesa foi criado no Brasil em 2003 sob o nome Prémio Portugal Telecom de Literatura Brasileira e em 2007 passou a contemplar livros escritos em língua portuguesa publicados no Brasil, tendo depois passado a incluir obras de autores africanos de expressão portuguesa.

Em 2015, com a saída da operadora Portugal Telecom do Brasil, o prémio ganhou a nomenclatura atual e o patrocínio do Itaú Cultural, instituto com sede em São Paulo. Desde 2017, o Oceanos acolhe inscrições de livros escritos em língua portuguesa publicados em qualquer parte do mundo. O galardão é patrocinado pelo Banco Itaú, pelo Governo português e apoiado pelo Ministério da Cultura de Cabo Verde e pela CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).

Concorreram à edição 2020 do Oceanos 1.872 obras de dez países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Letónia, Moçambique e Portugal, além de Macau. Os dados disponibilizados pela organização mostram um total de 450 editoras inscritas, o maior número de sempre. Já as edições de autor somaram 162 títulos. Chegaram à fase semi-final 22 romances, 22 livros de poesia, cinco livros de contos e cinco de crónicas.