O candidato presidencial apoiado pelo PCP, João Ferreira, diz em entrevista na Rádio Observador que na condição de Presidente da República pretende “fazer cumprir” a Constituição, quando questionado sobre um alto dirigente do PCP ter dito que era necessário derrubar o capitalismo à força. Sobre se sentia incomodado com a referência, João Ferreira diz que, em abstrato “houve momentos da história em que foi preciso recorrer à força e que corresponderam a avanços do ponto de vista democrática”, dando o exemplo do 25 de Abril.

Sobre a recusa de pertença à NATO, João Ferreira diz que, ao contrário de outros Presidentes da República, vai cumprir a Constituição que prevê a “dissolução dos blocos políticos militares”. O candidato presidencial diz que o Presidente “não deve ter preferências“, mas que “não seguiria as opções do Presidente atual” em matéria de convites a chefe de Estado e relações que promoveu com determinados chefes de Estado.

Questionado sobre se Kim-Jong Un é um democrata, João Ferreira diz que o seu conceito de democracia é “muito diferente” do daquele país. Mas, como Presidente, diz que “Portugal deve tendencialmente estabelecer relações com todos os povos do mundo, respeitando a vontade de cada um deles”. Apesar de visões diferentes, isso não impede que se estabeleçam essas relações. João Ferreira não defende o regime político da Coreia do Norte, mas admite estabelecer relações com o país liderado por Kim-Jong Un para “diversificar as relações internacionais.

Relativamente à Bielorrússia, João Ferreira diz que “não acompanha” o posicionamento da maioria do Parlamento Europeu, que “entende declarar vencedora relativamente àquelas eleições uma determinada candidata”. O candidato presidencial

Sobre se daria posse como Presidente da República a um Governo apoiado pelo Chega, o candidato apoiado pelo PCP diz que teria em conta “os resultados eleitorais” e a “composição do Parlamento” e portanto “cumpria a Constituição”. Por outro lado, diz que “as funções do Presidente não cessariam” com a nomeação do primeiro-ministro e “se um Governo iniciasse funções afrontando a Constituição, demitiria esse Governo”.

João Ferreira diz que Marcelo Rebelo de Sousa, quando se refere à saúde fala sempre de “Sistema Nacional de Saúde” colocando os privados no mesmo patamar do Serviço Nacional de Saúde.