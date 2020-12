Uma parte dos estudantes que tinham sido raptados, na última semana, no nordeste da Nigéria, alegadamente pelo grupo jihadista Boko Haram, foram esta quinta-feira libertados, anunciou um elemento do governo nigeriano, sem especificar o número concreto de jovens libertados.

Os estudantes sequestrados da Escola Secundária de Ciência do Governo, em Kankara, foram libertados, o governador do estado de Katsina confirmou as notícias”, escreveu na rede social Twitter o assistente pessoal do Presidente da Nigéria para os Novos Media, Bashir Ahmad.