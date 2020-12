Morreu mais uma pessoa com menos de 20 anos infetada com o novo coronavírus em Portugal. Há 4.336 novos casos

Morreu mais um jovem com menos de 20 anos infetado com o novo coronavírus em Portugal — é o terceiro desde o início da pandemia. A informação surge em mais um boletim diário relativo à evolução da Covid-19 no país, divulgado esta sexta-feira, que indica que nas 24 horas de quinta-feira morreram 75 pessoas e foram detetadas mais 4.336 infeções.

Esta nova vítima mortal com menos de 20 anos, um rapaz com entre 10 a 19, é a segunda vítima mortal nesta faixa etária (10-19) desde que a pandemia da Covid-19 chegou a Portugal. A primeira foi uma jovem de 19 anos da região Norte do país, que tinha graves patologias associadas e que morreu no dia 11 deste mês de dezembro. A terceira vítima mortal com menos de 20 anos, uma bebé de quatro meses que nasceu com graves problemas de coração, morreu em agosto infetada com o novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, já foram detetados pelas autoridades portuguesas 366.952 casos de infeção com o SARS-CoV-2, a nova estirpe de coronavírus que pode causar a doença Covid-19. O número total de mortes de pessoas infetadas em Portugal é agora 5.977 — a larga maioria das quais (5.252, equivalente a 87%) de doentes com 70 anos ou mais.