O governo italiano anunciou esta sexta-feira que vai impor um confinamento nacional desde o dia 24 de dezembro até dia 6 de janeiro, incluindo a época natalícia, as festividades de Ano Novo e o Dia de Reis.

Há duas cores que vão regular os italianos até dia 6 de janeiro. A vermelha é a que acarreta mais restrições — e todo o território italiano estará pintado dessa cor entre os dias 24 e 27 de dezembro, 31 de dezembro e 3 de janeiro e os dias 5 e 6 de janeiro. Nestes intervalos temporais, os italianos não vão poder sair de casa, a não ser por motivos de urgência. Mas, tendo em conta as celebrações natalícias, o governo de Itália decidiu abrir uma restrição para visitar os amigos e os familiares, ainda que existam várias limitações:

Os italianos não podem sair da região onde residem. As pessoas que se desloquem num veículo não podem ser mais que duas, a não ser que sejam acompanhadas por menores de 14 anos. As deslocações apenas estarão permitidas desde as 17h00 às 22h00, dado que o recolher obrigatório continua em vigor. Apenas é permitida a deslocação a uma habitação.

Todo o comércio não essencial estará encerrado, bem como bares e restaurantes. Apenas o regime takeaway estará disponível, mas só até às 22h.

Restrições laranja

Durante os dias 28, 29 e 30 de dezembro e o dia 4 de janeiro, em todo o território italiano vão vigorar algumas restrições não tão limitativas quanto as do grau vermelho. As deslocações entre regiões são possíveis, mas apenas em localidades com menos de 5.000 habitantes — e as zonas não podem de estar a mais de 30 quilómetros entre si.

O comércio poderá abrir, mas bares e restaurantes permanecem fechados (só o regime take away continua permitido).

A situação continua difícil, também em toda a Europa e o vírus continua a circular. Temos de intervir e asseguro-vos que não é uma decisão fácil. Foi por isso que adotámos um novo decreto equilibrado”, justificou o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, em conferência de imprensa.

Bastante fustigada na primeira vaga da pandemia, Itália registou nas últimas 24 horas mais 17.992 casos de Covid-19 e 674 mortes. Estes números são uma redução face aos números de há um mês atrás, em que o país chegou a atingir os 40.000 contágios diários, a 13 de novembro. O ministro da saúde italiano, Roberto Speranza, considerou, contudo, as medidas “necessárias”: “O perigo de uma terceira vaga é real”, explica ao La Reppublica.

Desde o início da pandemia, Itália totalizou 1.921.778 casos de Covid e 67.894 óbitos resultantes da doença.