“Restam apenas algumas horas” para conseguir um acordo para o pós-Brexit, afirmou esta sexta-feira Michel Barnier, o responsável pelas negociações com Londres, do lado da Comissão Europeia. Vários dias depois de a Comissão Europeia e o governo britânico terem concordado em prolongar um prazo que terminava no passado domingo, Barnier diz no Parlamento Europeu que “estamos no momento da verdade“. “Há uma hipótese de obter um acordo mas o caminho para esse acordo é muito estreito”, afirmou.

Num discurso perante os eurodeputados, Barnier comentou que a União Europeia está a viver, no que ao Brexit diz respeito, uma “situação muito séria e soturna” e com o “pouco tempo que resta” torn-se cada vez mais urgente chegar-se a um acordo útil que possa entrar em vigor no primeiro dia de janeiro”.

As declarações de Michel Barnier, citadas pela Reuters, vêm na linha do que disse a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que na quinta-feira comentou que persistem “grandes diferenças” entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido para um acordo comercial, falando num “grande desafio” a poucos dias do fim do prazo.

Também esta quinta-feira, o Parlamento Europeu definiu o próximo domingo como a data limite para um acordo pós-Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia, sob pena de não ratificar o entendimento antes do fim do período de transição.