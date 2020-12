Espetáculos reprogramados devido à Covid-19 e um novo programador de música assinalam, dia 15 de janeiro de 2021, o regresso do Teatro do Bairro Alto (TBA) à sua sala no Rato, em Lisboa, anunciou esta sexta-feira 18 de dezembro, o teatro.

De 15 a 17 e de 19 a 24 de janeiro, respetivamente, um espetáculo de artes performativas com Thornton Wilder e a peça “A nossa cidade”, pelo coletivo Auéééu, Os Possessos e Teatro da Cidade assinalam a reabertura daquele teatro que, este ano, sofreu obras de bastidores e esteve dois meses a programar no Lux Frágil.

Yaw Tembe será, também a partir de janeiro de 2021, o novo programador de música daquele teatro municipal, que reabre, em 2021, sob o lema “Dançar na fronteira”, regressando, também, à sala que, durante mais de 40 anos, acolheu o Teatro da Cornucópia.

“Depois das obras nos bastidores e de dois meses no Lux Frágil, o TBA regressa à casa de partida, que não é uma casa, não é no Bairro Alto”, como se lê no comunicado do teatro.

Da programação para o primeiro trimestre do teatro consta um espetáculo musical, a 29 de janeiro, com Ellen Arkbro e que tem por título “Chords for guitar”.

A 2, 3 e 4 de fevereiro, no Centro em Movimento, em Lisboa, o discurso de Amador Savater dá o mote a uma oficina de trabalho intitulada “A libido do capital (e a nossa)”.

A 6 de fevereiro, o autor de “Filosofia e Ação” dá igualmente o mote para se discutir se “A revolução é ainda desejável?”.

Oficinas de trabalho a partir do autor de “Filosofia e Ação”, um espetáculo musical com Sei Miguel Trio, em 25 de fevereiro, espetáculos de artes performativas de Teresa Coutinho, Amanda Piña e de Jonas & Lander, constam também da programação daquela sala para o primeiro trimestre de 2021.

Histórias do Experimental, por André e. Teodósio/Teatro Praga, sob o título “O Outro Teatro: teatro experimental em Portugal”, em 27 de março, e um espetáculo de música com Jerusalem in My Heart, são outras das propostas do Teatro do Bairro Alto para o primeiro trimestre de 2021, divulgadas esta sexta-feira (18).