A Capitania do Porto do Funchal informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo para agitação marítima forte até às 06:00 horas de domingo.

O vento será do quadrante oeste bonançoso a moderado, tornando-se do quadrante norte a partir da do meio da manhã, a visibilidade boa por vezes moderada e a ondulação na costa norte será de noroeste de 3,5 a 4,5 metros, diminuindo para 2,5 a 3,5 metros no final do período e na costa sul de sudoeste de 1 a 2 metros, sendo de 2 a 3 metros na parte oeste.

A Capitania recomenda, assim, que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.