Kitchen Dates

Sustentabilidade é a palavra de ordem e as festas não são exceção. No Kitchen Dates, há meia dúzia à escolha: Essencial, XL, Petisco, Jantar, Brunch e Volta ao País. Os nomes falam por si, os ingredientes variam consoante o tema dominante, sempre com o orgânico e o biológico no topo das preferências. Os preços vão dos 22,50 aos 45 euros. As encomendas devem ser feitas até dia 20 de dezembro através do 21 580 4677 ou de info@kitchendates.pt. As entregas ou levantamento no restaurante decorrem até dia 23 de dezembro.

Herdade Aldeia de Cima

Para o Natal, esta herdade alentejana preparou uma linha de cabazes onde não falta o que tem de melhor: o vinho. A versão Icon (na imagem), inclui duas garrafas — o Reserva Tinto 2018 e o Alyantiju Tinto 2018 –, mas também um frasco de mel de rosmaninho, também ele originário da Serra do Mendro, e um frasco de pólen de flores. O quinto elemento é uma surpresa festiva da Herdade Aldeia de Cima: um kit com todos os ingredientes para fazer em casa o seu próprio bolo-rei. Custa 124,25 euros.

Mercearia Criativa

Entre vinhos, azeites, fumeiro, conservas, chocolates, biscoitos, pães, queijos e compotas, a Mercearia Criativa tem cerca de 30 cabazes de Natal à disposição da clientela. A extensa lista pode confundir na hora de selecionar os ingredientes. Para ajudar, esta loja de especialidades gastronómicas preparou as suas propostas em função dos orçamentos. Assim, as opções vão dos 12 aos 140 euros. Informações e encomendas através do 21 848 5198 e de merceariacriativa@gmail.com. Entregas gratuitas em Lisboa, Oeiras, Amadora e Odivelas.

Boato

Um cabaz pode rechear-se com muitos sabores e este, do restaurante Boato, sabe a mar. Este cabaz de marisco foi pensado pelo chef Manel Perestrelo para duas a quatro pessoas. É composto por tostas caseiras aromatizadas, manteiga de algas, presunto, ostras, sapateira e percebes cozidos. Custa 75 euros e está disponível para takeaway e entregas, serviço gratuito na cidade de Lisboa, com um custo de 10 euros na grande Lisboa e de 15 euros nas restantes. Encomendas através do 91 453 5590.

Casa da Comida

É um clássico dos serviços de catering e não quer deixar a consoada por mãos alheias. Para as festas, a Casa da Comida elaborou dois cabazes, o de família e o gourmet. À base de arroz, biscoitos, chá verde, moscatel, paté e queijo, juntam-se ingredientes extra: bacalhau, doces e compotas, um upgrade de segundo cabaz. Os preços são 29 e 47 euros respetivamente. As encomendas podem ser feitas através do 21 811 5020.

Tivoli Hotels & Resorts

No Algarve, o Tivoli Marina Vilamoura disponibiliza quatro cabazes, recheados com as especialidades açucaradas do seu Glee Boutique Café. Regados a vinho do Porto ou a champanhe, consoante as combinações, os ingredientes incluem trufas de chocolates, macarons, bolachas de gengibre, compotas e infusões. Os preços vão dos 45 aos 400 euros. reservas através de experience.tmvi@tivoli-hotels.com e do 28 930 3303.

The Yeatman

Sabe-se que no The Yeatman a especialidade é o vinho, mas nem só deste néctar se compõem os cabazes de Natal deste hotel com vista para o Porto. Pelo meio, há sabonetes, velas perfumadas, chocolate, azeite, uma peça em cerâmica e um livro de receitas. Existem três formatos, os preços vão dos 50 aos 120 euros.

The Therapist

Neste santuário dos produtos orgânicos e biológicos e das receitas caseiras e saudáveis, o Natal cumpre as boas práticas da casa. No total, são cinco os cabazes disponíveis, a começar pela versão mais simples, com um vinho Mainova e uma granola salgada The Therapist por 20 euros. As restantes opções só somam ingredientes — azeite extra virgem, pesto, crackers de milho, doce de frutos vermelhos e um prato de azeite em cerâmica. O mais caro custa 55 euros. Paralelamente, decorre uma campanha solidária. Os clientes são desafiados a doar cabazes, de valores entre os 20 e os 60 euros, às famílias mais carenciadas do bairro de Alcântara, em Lisboa.

Cantinho das Aromáticas

O catálogo desta loja de Vila Nova de Gaia é extenso em combinados de Natal. Um deles recebeu o nome de Recheado e não foi por acaso. A sua versão mais composta inclui uma tisana biológica de menta, poêjo, bombons de chocolate negro, biscoitos tradicionais, azeite biológico, pasta de azeitona e doce de amora. Custa 36,20 euros. No Cantinho das Aromáticas, somam-se outras sugestões, incluindo versões vegetarianas, veganas e de incentivo ao desperdício zero.

Martin Boutique Wines

Esta loja recomendou que as encomendas fossem feitas até dia 12 dezembro, mas não custa tentar. Para as festas, a Martin Boutique Wines preparou oito cabazes. Além dos vinhos selecionados (e alguns produzidos) por Pedro Martin, há queijos, compotas, bacalhau e biscoitos a completar o arranjo. Os preços vão dos 60 aos 104,50 euros. As entregas são gratuitas em Lisboa.

Miss Pavlova

Açúcar é o ingrediente comum a todos os produtos que compõem estes cabazes. No Porto, a Miss Pavlova recebe o Natal como manda a tradição, ou seja, com doces. Há duas versões disponíveis — uma inclui um sortido de quatro macarons, curd de limão ou maracujá, bolachas de caramelo salgado, mini merengues de cacau e framboesa e um vale de 20% de desconto. Custa 19,50 euros. Por 23 euros, em vez dos min merengues, o cabaz inclui um sortido de 12 macarons. Encomendas através do Facebook.

JNcQUOI

Num Natal marcado pela distância, o restaurante da Avenida da Liberdade (Lisboa) tenta encurtá-la através do palato. Para isso, elaborou quatro cabazes. Do Starter — um queijo Vale da Serra, vinho Grainha tinto Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e chourição Maldonado embalados numa caixa digna de presente — ao Gourmet, que reúne mais de uma dezena de iguarias francesas e italianas –, os preços variam entre os 85 e os 275 euros. O leque de opções inclui ainda um cabaz feito a pensar nos amantes de trufas e ainda uma sugestão com charutos e vinho do Porto. Quem quiser, pode sempre personalizar o seu cabaz com os produtos disponíveis no Deli Bar do JNcQUOI. As encomendas devem ser feitas através do 96 382 0024 ou de order@jncquoi.com. Até dia 22 de dezembro, as entregas são gratuitas na área metropolitana de Lisboa.

Gardens

O restaurante lisboeta preparou quatro cabazes festivos para diferentes orçamentos. Duas garrafas de vinho, um queijo e um paté broas de mel, picante e nozes compõem o Cabaz Esperança, no valor de 35 euros. Os restantes somam novos ingredientes, caso do chocolate, licores, presunto, mel e vinho do Porto. O mais caro custa 175 euros. Na compra de qualquer um dos cabazes do Gardens, 1 euro reverte para a associação Make-A-Wish.

Bira dos Namorados

Do Minho para todo o país, a hamburgueria nortenha criou três cabazes para quem quer saborear as especialidades minhotas ou espalhá-las por quem mais gosta. As propostas incluem compotas, chocolates, suspiros, vinhos, cerveja artesanal, queijos, enchidos e, na versão mais completa, um pudim Abade de Priscos para que não falte o açúcar à mesa. Os preços dos três cabazes são de 19,90, 39,90 e 49,90 euros. As encomendas podem ser feitas no site da Bira dos Namorados e levantadas nos restaurantes do Porto e de Braga. O serviço de entregas está disponível das duas cidades, bem como o envio por correio para todo o continente e ilhas.

A Vida Portuguesa

Tem muito por onde escolher: chocolates, biscoitos, cerâmica, temperos, utensílios de cozinha diversos, cremes e pincéis de barbear. Felizmente, a montra de cabazes d’A Vida Portuguesa é vasta e tem sugestões para todos os gostos e carteiras. Os preços vão dos 18,70 aos 152 euros.

A Praça

A plataforma online que aproximou os pequenos produtores da região da mesa dos lisboetas não deixou o Natal passar-lhe ao lado, a começar pelos dois cabazes elaborados a pensar na própria consoada. Os legumes, os ovos e o azeite são biológicos, os lombos de bacalhau e o vinho também não podiam faltar. A versão mais completa traz ainda tostas caseiras de pão alentejano, um chouriço de porco preto, um queijo de ovelha, pasta de azeitonas e uma garrafa de moscatel de Setúbal. As duas opções foram pensadas um jantar de quatro a cinco pessoas e custam 52 e 86 euros, respetivamente. A par da noite de Natal, A Praça preparou ainda 14 cabazes para oferecer, também recheados com produtos regionais à venda na loja. Os preços vão dos 12 aos 76 euros.

Euskalduna Studio

No restaurante de Vasco Coelho Santos, não há dois cabazes iguais. Quer dizer, até pode haver mas serão sempre uma coincidência da inteira responsabilidade dos clientes. Isto para dizer que cada um pode completar o próprio cabaz como bem entender. As opções incluem azeite, molho picante, morcela caseira e ainda umeshu, um licor de ameixa japonesa, entre outros produtos. O valor mínimo é de 40 euros. Quem incluir todos os produtos, recebe um avental oficial do Euskalduna Studio. Encomendas através do 93 533 5301 e de reservas@euskaldunastudio.pt.

Sheraton Cascais Resort

Neste caso, a sugestão é não ter de se preocupar com a ementa da consoada, pelo menos no que diz respeito ao prato principal. O cabaz de Natal do Sheraton Cascais Resort inclui todos os ingredientes para confecionar a canja de bacalhau lascado com ovo a baixa temperatura, entrada assinada por Pedro Rebelo dos Santos, devidamente acompanhados de um vídeo com um passo a passo. Para o prato principal, o chef sugere o bacalhau ao louro e alho em cama de puré de grão de bico e couve pack choy. Custa 45 euros e, além de todos os ingredientes para as duas receitas para quatro pessoas, inclui ainda uma garrafa de vinho tinto e um bolo-rei. As encomendas devem ser feitas com 48 horas de antecedência através de concierge@sheratoncascais.com.

Hotel Albatroz

Elaboradas pelo chef Frederic Breitenbucher, as combinações de sabores do Hotel Albatroz estão disponíveis, não só para o Natal, mas também para o Ano Novo. Sempre para quatro pessoas, o cabaz natalício tem quatro versões, com preços entre os 155 e os 290 euros. As ostras, o queijo de Azeitão, o camarão cozido, o tronco de Natal e o bolo-rei (ou rainha) estão e entre as sugestões base desta ementas. Iguarias como o foie gras, trufas e vieiras são adicionadas aos menus mais elaborados. Aceitam-se encomendas até às 18h do dia 27 de dezembro, através de info@thealbatrozcollection.com ou do 21 484 7380.

Comvida

A nova cafetaria e mercearia de Oeiras abriu mesmo a tempo de provar que a ementa natalícia é compatível com uma lista de ingredientes biológicos, locais e sazonais. Além de um conjunto de sugestões para levar para a mesa, existem três cabazes. O mais pequeno custa 12 euros, inclui uma infusão às escolha, granola caseira e figos brancos do Algarve. Por 25 euros, a opção acima inclui também azeite, cerveja artesanal e um queijo de amêndoa. O maior de todos custa 50 euros, traz vinho verde e amêndoas de Trás-os-Montes. As encomendas devem ser feitas via Instagram.