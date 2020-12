O anúncio foi feito esta tarde, Boris Johnson até foi questionado pelos jornalistas sobre a hipótese de o confinamento a partir da meia-noite precipitar uma saída de milhares de pessoas de Londres, mas pediu para que “não o fizessem”, dado o nível de infeção na zona ser muito elevado.

Mas não foi isso que aconteceu. As imagens da estação internacional St. Pancras, bem no centro da capital britânica, espelham o que se temia: a poucas horas antes do início do ‘lockdown’ muitos são os que optam por sair das zonas com maior índice de infeção, contrariando o pedido do governo. No Twitter há vários relatos de utilizadores incomodados com a situação, que dizem ser consequência das políticas adotadas pelo governo de Boris Johnson nas últimas semanas.

Well, he did promise normality by Christmas pic.twitter.com/Wcw5iJUhSj

Harriet Clugston é uma das britânicas a bordo de um comboio que tem como destino Leeds e relata no Twitter o que aconteceu: na plataforma da estação a distância entre pessoas não é respeitada, há centenas de pessoa à espera para embarcar.

Dentro do comboio, todos têm bagagens. Uns passageiros optam por colocá-las nos bancos ao lado, para tentar evitar que alguém se sente demasiado perto, mas como os passageiros são muitos, rapidamente pedem para que a bagagem seja retirada para se poderem sentar.

"England’s chief medical officer Professor Chris Whitty said people considering leaving Tier 4 areas now should unpack their bag and stay at home."

Tier 4 Londoners in St Pancras right now: pic.twitter.com/tOQ39RT4ei

— Sean Spooner (@spoonersean) December 19, 2020