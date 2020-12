Começou no clube da terra, a Sanjoanense, esteve uma época na formação do Sporting, completou os escalões mais jovens no FC Porto. Andou por empréstimo em clubes de Primeira Liga como Gil Vicente, Penafiel, Famalicão e Sp. Braga, regressou às Antas para ser bicampeão e deu um salto gigante para um Real Madrid de Lorenzo Sanz que apostou no italiano Fabio Capello e contratou jogadores como Suker, Roberto Carlos, Seedorf, Mijatovic, Panucci, Zé Roberto ou Bodo Ilgner. Foi campeão mas saiu logo na temporada seguinte, voltando aos dragões em janeiro de 1998 para uma segunda era que acabou com um total de seis Campeonatos, cinco Taças, três Supertaças e uma Taça UEFA, não chegando a jogar no triunfo na Champions de 2004. Em 2005, jogou ainda no Maia.

Carlos Secretàrio a un message pour vous… pic.twitter.com/dfDTMzFdQ4 — US Créteil Lusitanos ???? (@uscl_football) December 18, 2020

Carlos Secretário, hoje com 50 anos, teve uma carreira como poucos e foi um dos jogadores portugueses em maior destaque na década de 90, até pela transferência surpresa para o Santiago Bernabéu naquele que foi um primeiro esboço para um Real Galáctico que seria construído mais tarde em definitivo com Florentino Pérez. Após acabar o percurso como atleta, arriscou uma carreira como técnico mas sempre em clubes mais modestos: numa primeira fase, passou pelo Maia, pelo Lousada e pelo Arouca entre 2007 e 2009; depois, e a partir de 2012, orientou o Salgueiros, o Lusitanos Saint-Maur (França), o Cesarense e, desde 2018, o Créteil-Lusitanos, clube pelo qual conseguiu logo na primeira temporada uma subida de escalão. Agora, despede-se do futebol.

A quelques secondes du coup d’envoi, nos 11 titulaires avaient tenu à ce que le staff technique et les remplaçants se joignent à eux pour la traditionnelle photo d’avant-match. Un cliché qui a pris tout son sens au coup de sifflet final avec l’annonce du départ de C. Secretàrio pic.twitter.com/3ympR5H85k — US Créteil Lusitanos ???? (@uscl_football) December 19, 2020

“É um dia triste para mim. O clube deu-me tudo mas tenho um grande problema de saúde. Tenho de me tratar. Se não estou a 100%, é preferível não ficar. A prioridade deve ser a saúde. Vocês são a minha família. É uma decisão difícil para mim. Estou muito triste por vos abandonar e desejo-vos o melhor. Se precisarem, sabem que podem contar comigo”, disse o treinador, após o encontro com o US Concarneau (1-1) para o National 1.

Carlos Secretàrio à ses joueurs : « Vous êtes ma famille ». pic.twitter.com/0xBAV0thHv — US Créteil Lusitanos ???? (@uscl_football) December 18, 2020

“Não sei quanto tempo estarei afastado dos relvados, tenho de reunir com o meu médico. Quem sabe, talvez um dia possa regressar aqui. É uma decisão muito dura na minha carreira mas adoro a vida”, acrescentou ainda na mensagem que foi divulgada através das redes sociais do Cretéil-Lusitanos e que foi seguida por muitas outras mensagens de apoio ao português que esteve agora mais de dois anos fora na segunda experiência em França.