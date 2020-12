Os construtores de automóveis fazem isso mesmo: produzem veículos. Mas (sobretudo) os de cariz desportivo raramente ficam por aí, aliando vestuário, sapatos e objectos pessoais aos modelos de quatro rodas. A Cupra é o mais recente fabricante do Grupo Volkswagen a seguir este rumo, adicionando a produção de ténis à fabricação que mais a caracteriza, a dos carros com raça.

A nova linha de sapatos desportivos foi criada em conjunto com Andrés Iniesta, que durante 22 anos defendeu as cores do Barcelona, até trocar o clube espanhol pelo japonês Vissel Kobe, em 2018. Os novos ténis são produzidos em conjunto com a Mikakus, igualmente com sede em Barcelona, exibindo as cores que são mais queridas à Cupra e à Cupra Garage.

“A entrada da Mikakus na Cupra Tribe, enquanto marca de moda que partilha a nossa visão, vai-nos permitir inspirar o mundo a partir de Barcelona, através de produtos exclusivos e inconvencionais”, realça o director de Estratégia, Desenvolvimento de Negócios e Operações da Cupra, Antonino Labate.

A nova linha de ténis é proposta nas medidas de 36 a 46, que podem ser adquiridas na loja da Mikakus em Barcelona, onde os preços arrancam nos 189€. As novas sapatilhas podem igualmente ser encontradas na rede de concessionários da Cupra.