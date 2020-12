Há mais de um mês que o número de internados não era tão baixo, mas mantém-se próximo dos 3 mil

Além disso, recuperaram 4.124 pessoas para um total de 294.814 recuperados desde o início da pandemia.

Norte é a região com mais novos casos e mortes

Foi no Norte do país onde se registaram mais novos casos de Covid-19 (mais 1.489 casos, ou seja, 38,8% do total). Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (1.169, o que representa 30,4%). Seguem-se a região Centro (mais 796 infetados), o Alentejo (256), Algarve (mais 68), a Região Autónoma da Madeira (36) e a Região Autónoma dos Açores (21).