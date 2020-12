(Em atualização)

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou este sábado o alargamento de um inquérito que foi aberto a 30 de novembro, pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), às denúncias de alegada violência e maus tratos nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa. Esse inquérito foi iniciado no final de novembro, depois de o Diário de Notícias ter dado voz à denúncia de uma cidadã, brasileira, sob anonimato, que garantiu que as agressões aos detidos são comuns.

Esse inquérito é agora alargado, depois de serem conhecidas mais denúncias, publicadas este sábado pelo Diário de Notícias e, também, pelo Expresso na edição de sexta-feira.