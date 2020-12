Num cenário normal mas dentro de uma irregularidade que tem marcado a Premier League, o Manchester City estaria na terceira posição e o Southampton no nono lugar. Não era assim, à entrada para esta 14.ª jornada. Mais surpreendente ainda, as equipas tinham as posições supracitadas invertidas. E mais surpreendente ainda, com tantas vitórias como empates (cinco) e duas derrotas. Na época em que Pep Guardiola renovou contrato, deitando por terra aquilo que começava a ser um tabu em termos de futuro, a equipa teve uma quebra de rendimento que podia ser analisada em duas perspetivas: no plano defensivo, e numa visão que não está necessariamente ligada ao número de golos sofridos, as dificuldades que por vezes valem pontos continuaram; na parte ofensiva, e aqui com reflexo direto no número de golos marcados, a produção caiu a pique. Com vários motivos à mistura.

Dos problemas físicos de Kun Agüero e Gabriel Jesus que levaram várias vezes Guardiola a optar por Ferran Torres no centro do ataque à fase menos conseguida de Sterling, Mahrez e Bernardo Silva, passando pela menor influência dos médios centro e dos laterais nos envolvimentos ofensivos, o City chegava a esta fase do Campeonato com uma média de golos de 1.5, muito abaixo do que é normal. A isso não foi alheio também o rendimento do belga Kevin de Bruyne, entretanto promovido a capitão de equipa. Se entre as grandes equipas europeias os citizens pareciam ser aqueles que estavam menos dependentes de um só jogador, este arranque de temporada menos conseguido fez com que o peso do médio fosse ainda mais relevante para o rendimento coletivo. E hoje não foi exceção.

“Surpreendido com a derrota? Não, não estou surpreendido. Tivemos sete dias para fazer a pré-temporada e joguei pela minha seleção após apenas um treino. Portanto, o que esperam as pessoas de nós? Se me sinto exausto? Sim, às vezes. É assim para toda a gente mas às vezes sinto-me mesmo cansado”, admitiu após o desaire em Londres frente ao Tottenham. “O Kevin é demasiado importante para nós para eu poder dar-lhe descanso. Já teve pausas na Liga dos Campeões e noutros jogos há pouco tempo, só tem jogado na Premier League, mas agora precisamos muito dele”, admitiu Pep Guardiola na antecâmara do jogo. De Bruyne foi a jogo e voltou a ser decisivo, com mais uma assistência, a 100.ª desde que chegou ao Etihad Stadium. Não jogou o que pode, não correu como consegue, mas ajudou a resgatar uma equipa que por vezes se mostra cansada também na forma de abordar o jogo.

Depois de uma entrada muito personalizada dos visitados, a jogarem o jogo pelo jogo e a tentarem sempre que possível sair com bola de trás para explorar a velocidade das unidades mais ofensivas, o Manchester City cresceu no encontro e teve num remate de meia distância de João Cancelo com muito perigo (13′) o mote para a melhor fase da primeira parte: Rodri, num lance que viria a ser anulado por posição irregular, criou superioridade na área numa primeira oportunidade (15′); Sterling inaugurou mesmo o marcador encostando na área depois de mais uma grande assistência de De Bruyne, num lance que começou numa recuperação de bola no meio-campo adversário (16′). O jogo estava desbloqueado mas se o City alcançou o mais complicado, falhou no mais fácil: até ao intervalo, aquilo que se viu foi um Southampton mais pressionante, a criar algumas oportunidades por Walcott, Ings (que viria a sair lesionado) e Vestergaard, e os visitantes a não conseguirem ter posse de qualidade não só para irem gerindo a vantagem mas também para aproveitarem o adiantamento contrário nas transições.

No segundo tempo, Ferran Torres e Bernardo Silva tiveram boas oportunidades para fechar o encontro antes de duas boas intervenções de McCarthy a remates de Kevin de Bruyne e Gündogan. Mas, mais do que a capacidade de saída do conjunto de Guardiola sempre com a bola a passar pelos pés do belga, houve uma outra solidez no controlo do jogo e das ações ofensivas de um Southampton que ia colocando cada vez mais unidades em zonas de finalização quase esquecendo a necessidade de construir oportunidades. E foi assim que os minutos passaram, com Ederson a ter ainda dois sustos junto da sua baliza mas a segurar a vantagem pela margem mínima contando mais uma vez com um João Cancelo muito bem na esquerda e um Rúben Dias seguro no eixo defensivo.