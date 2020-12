O polaco Krzysztof Penderecki já tinha chamado a atenção do mundo musical em 1960 com Tren ofiarom Hiroszimy (Treno para as vítimas de Hiroshima), para 52 instrumentos de cordas (ver Krzysztof Penderecki (1933-2020): Música para tempos de angústia), mas foi com a estreia, em 1966, da Paixão segundo São Lucas que foi reconhecido como um compositor de primeiro plano.

O facto de a Passio et mors Domini nostri Jesu Christi secundum Lucam ter estreado na catedral de Münster, na então República Federal Alemã – fora encomendada para celebrar o 700.º aniversário da catedral –, foi decisivo para que o compositor “entrasse no radar” do meio musical ocidental. O interesse pela Paixão segundo S. Lucas foi acicatado por vários paradoxos: o seu autor era um convicto crente católico operando num regime comunista (e , logo, ateu); adoptava um formato tradicional, a oratória de Paixão, mas recorria a linguagem musical vanguardista (atonalidade, serialismo, clusters); e Penderecki declarou que a obra era uma homenagem a Bach (e inseriu na obra o tema B-A-C-H, isto é, a sequência si bemol, lá, dó, si natural), mas a natureza tumultuosa, macabra e caótica daquela contrastava com as ordeiras e luminosas Paixões de Bach (que compôs Paixões segundo S. João e segundo S. Mateus, embora a Paixão segundo S. Lucas que lhe foi atribuída seja, obviamente, de outro compositor).

[“Stabat mater”, da Paixão segundo S. Lucas, de Penderecki, na gravação dirigida pelo próprio compositor em 1989, para a Argo/Decca]

Penderecki adoptou alguns elementos das Paixões de Bach – divisão da obra em duas partes, correspondentes à paixão e morte de Cristo; recurso a coros mistos e coro de rapazes – mas divergiu de Bach ao optar por um texto em latim e por interpolar o Evangelho com excertos de diversos textos sacros. A orquestra especificada por Penderecki nada tem a ver com a de Bach: é de grandes dimensões, com uma secção de metais particularmente dilatada (6 trompas, 4 trompetes, 4 trombones, tuba), uma secção de percussão ainda mais vasta e reforçada por órgão, piano e harmónio.

Penderecki gravou, em 1989, na Catedral de Cristo Rei, em Katowice, uma versão da Paixão segundo S. Lucas, com o Coro de Rapazes de Cracóvia, o Coro Filarmónico Nacional de Varsóvia e a Orquestra Sinfónica da Rádio Nacional Polaca, e o respectivo discos, editado pela Argo/Decca, tornou-se numa referência, e é com esta que deve cotejar-se a nova versão dirigida por Kent Nagano para a BIS, gravada ao vivo na abertura do Festival de Salzburg, em 2018, na presença do compositor (que faleceu em Março passado), com o Coro de Rapazes de Varsóvia, o Coro Filarmónico de Cracóvia e a Orquestra Sinfónica de Montreal (que pode ser amostrada aqui).

[Kent Nagano sobre Penderecki: parte 1]

Nagano gere estas vastas forças com segurança, criando a combinação de brutalidade e subtileza e de caos e controlo que a obra requer, e imprime à leitura um ritmo despachado, que faz com que a sua versão seja 10 minutos mais breve do que a de Penderecki. Nagano tem a seu favor um Evangelista (papel declamado) muito mais expressivo dramático – o actor Sławomir Holland – e um palco sonoro mais realista e integrado – na versão de Penderecki, o Evangelista e os solistas soam muito próximos, por comparação com os coros e a orquestra. Na versão de Penderecki a longa reverberação da catedral de Katowice cria, sobretudo nos trechos mais bruscos e enérgicos, um ribombar fantasmagórico que reforça a natureza ominosa da obra (embora torne os coros e orquestra menos nítidos); na versão de Nagano a reverberação é mais moderada e, apesar de ser gravada ao vivo, não há ruídos extra-musicais significativos.

[Kent Nagano sobre Penderecki: parte 2]

A Paixão segundo S. Lucas de Penderecki é uma das obras-primas da música sacra do século XX, ainda que possa parecer, numa primeira abordagem, intimidante à maioria dos ouvintes. A verdade é que a narrativa dos últimos momentos de Cristo nada tem de consolador, luminoso ou redentor – essa mensagem só chega no Domingo – e Penderecki reforçou a desolação através da escolha de textos que interpolou no Evangelho segundo São Lucas. A sua Paixão é a da angústia de Cristo no Monte das Oliveiras, da traição de Judas e do triunfo das forças das trevas, pelo que é natural que a música seja dilacerada, lúgubre e excruciante. Porém, vale a pena beber este amargo cálice musical até ao fim, pelo que nenhuma discoteca de música sacra poderá dispensar esta obra, seja na versão de Nagano ou na de Penderecki.