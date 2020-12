Quando o novo regulamento para o campeonato do mundo de resistência – e as 24 Horas de Le Mans, por tabela – foi apresentado, os construtores tinham de desenvolver um carro de corridas com base num homologado para circular na via pública, de que teriam de fabricar um mínimo de 25 unidades. A regulamentação foi depois reformulada e tanto a FIA como o Automobile Club de l’Ouest (o organizador de Le Mans, a prova mais emblemática do campeonato de resistência) permitiram aos fabricantes interessados nesta disciplina abrir mão desta obrigação, para facilitar o interesse das marcas que não conseguissem comercializar modelos tão caros e vincadamente desportivos.

A Toyota, vencedora das últimas edições de Le Mans, não perdeu o interesse em produzir um supercarro capaz de passar para a estrada emoções similares às que os seus pilotos vão saborear em pista, com a versão de competição, tendo posteriormente confirmado que continua a desenvolver a versão de produção em série do seu GR Super Sport Hypercar.

A Peugeot optou por outro rumo, concentrando-se no modelo de competição e abandonando a versão de estrada, como estava previsto. Além de poder ser lucrativo produzir um desportivo deste gabarito, para mais numa série limitada a somente 25 unidades, por mais dispendioso que seja, os benefícios em termos de imagem seriam incalculáveis.

É possível que a decisão da marca francesa se deva ao momento, numa fase em que o investimento nos carros eléctricos é prioritário e a fusão com a Fiat Chrysler Automobiles domina as atenções. Isto porque esta é a marca que, no passado, produziu veículos bem mais onerosos, como o 205 Turbo 16.