Apito final em Anfield, festa dos espectadores atrás da baliza de Alisson na segunda parte, uma conversa tranquila mas com tensão à mistura entre José Mourinho e Jürgen Klopp. “A melhor equipa perdeu”, atirou o treinador do Tottenham. O homólogo do Liverpool sorriu. Numa primeira instância achou até que o português estaria a brincar com ele, depois percebeu que não e manifestou a discordância. Naqueles últimos minutos e até nesse momento que motivou muitas conversas, o alemão voltou a ser ele. O Liverpool voltou à liderança isolada da Premier League num jogo muito complicado e que poderia ter seguido outro rumo na segunda parte, o alemão voltou a ser mais ele. No entanto, nem tudo têm sido facilidades para o campeão inglês. Longe disso. E Klopp é exemplo disso mesmo.

Mark Lawrenson, antigo defesa campeão europeu pelos reds que é hoje comentador, partilha dessa opinião. E não considera que esse estado de espírito tenha a ver com as exibições e os resultados mas sim com fatores externos que na presente temporada têm mexido mais com o germânico. Um deles está relacionado com o VAR, não tanto nas decisões mas mais no tempo de espera para análise dos lances. Outro tem a ver com a regra das substituições na Premier League, que foi pela terceira vez recusada pela maioria dos clubes. “Todos sabem a minha opinião sobre isso, todos sabem que dez clubes votaram contra. Não se trata de vantagens mas sim do bem-estar dos jogadores. Acho que só eles no mundo é que votaram contra. Não conheço outras ligas só com três substituições. Deve haver uma boa razão para isso, para todas essas ligas e clubes terem votado a favor”, lamentou mais uma vez.

Um dos clubes que votou contra foi o Crystal Palace de Roy Hodgson, primeiro teste à liderança isolada da prova e que tirou dois pontos ao Tottenham antes do encontro da passada quarta-feira. Argumento? Além de três mexidas num encontro serem suficientes num jogo, o aumento desse número iria beneficiar as equipas com plantéis mais fortes e que assim teriam de fazer uma gestão diferente no plano físico. O que, no caso do Liverpool, é mais do que uma necessidade – é uma obrigação, perante todas as contingências que o plantel tem vindo a sofrer.

Com o Tottenham, a meio da semana, Jürgen Klopp optou por não fazer uma única alteração na equipa, tendo Naby Keita e Oxalde-Chamberlain já no banco mas a serem geridos com especiais cuidados por estarem a regressar de lesão. E ainda há Thiago Alcântara, uma das grandes contratação da temporada que realizou menos de 150 minutos até ao momento, e Matip. E os lesionados Van Dijk, Joe Gomez, Milner, Shaquiri, Tsimikas e Diogo Jota. A determinada fase, quando o germânico apontava o dedo aos canais detentores dos direitos televisivos para o elevado número de lesionados, chegaram a ser nove ausentes. Foi isso que obrigou o técnico a apostar mais na sua formação, o que levou a que deixasse palavras elogiosas para outro português no clube: Vítor Matos.

“Contratámos o Vítor não porque a academia estivesse a trabalhar mal mas porque precisávamos de um ponto de contacto. O Pep [Lijnders] fazia isso mas a primeira equipa ocupava muito tempo e precisávamos de um técnico para o desenvolvimento de jogadores. O Vítor está a fazer um trabalho incrível. Quando tivemos os problemas com os nossos centrais, ele sugeriu o Rhys [Williams]. Ajuda ter alguém na academia com olho e que percebe logo o que precisamos. Queremos dar uma boa educação aos nossos jogadores mais jovens, que sejam capazes de reagir ao longo das suas carreiras a diferente cenários. O Vítor é muito importante nas relações pessoais com eles. Não consigo falar com todos e ele garante que sabem o que esperamos, que são muito bons e que percebam uma oportunidade sem excesso de pressão”, destacou numa entrevista concedida à Sky Sports.

Desta vez, nem foi preciso recorrer de início aos mais novos para quebrar a tendência irregular de resultados fora, com apenas uma vitória em seis jogos – embora Fabinho, médio de novo adaptado a central que fez dupla com o recuperado Matip, tenha colocado a equipa a jeito do empate na melhor fase do Crystal Palace na primeira parte, quando escorregou, deixou Jordan Ayem isolado mas o passe para Zaha saiu para trás (23′). Esse momento podia ter alterado o rumo de um encontro que ganhou assim sentido único, sobretudo da vantagem conseguida pelos reds nos 45 minutos iniciais: Minamino, que rendeu Salah no ataque, inaugurou o marcador da área após passe de Sadio Mané (3′); Mané aumentou a vantagem depois uma fantástica receção orientada com assistência de Firmino no seguimento de um lance confuso (35′); e Firmino fez o 3-0 com classe depois de uma jogada que iniciou e concluiu combinando com o lateral Robertson que voltou a ter uma boa subida pela esquerda (44′).

A seguir, houve sobretudo a tentativa de gerir o avanço sem perder o foco na baliza. E foi aqui que se destacou um dos elementos mais importantes neste Liverpool mas que muitas vezes passa ao lado das principais referências (e que Jesus considera ser o melhor médio centro do mundo): Jordan Henderson. O capitão voltou a mostrar em campo aquilo que deixou como principal ideia numa extensa entrevista ao The Times (conteúdo fechado) deste sábado: é um líder, que não se importa de assumir um papel secundário desde que o coletivo chegue ao objetivo principal, que se preocupa com pormenores como o facto de o champanhe da festa do título ser não alcoólico por causa de Salah e Mané. “Sei que nunca serei idolatrado como o Salah ou como o Mané mas também sei que posso ajudar os jogadores a melhorarem dentro e fora de campo”, salientou o capitão do campeão inglês.

“À medida que os anos iam passando, havia sempre alguém que chegava à primeira equipa primeiro do que eu. Desde aí que tento provar todos os dias que as pessoas estão erradas, que vale a pena e que sou capaz”, destacou, entre explicações sobre o fundo que organizou com outros capitães para ajudar instituições do Serviço Nacional de Saúde (NHS) inglês. “Cheguei a estar ao telefone quatro/cinco horas por dia, a falar com jogadores. Cheguei a atender chamadas durante os treinos. Não conseguia parar, tinha de continuar a ouvir e a tentar ajudar mais”, contou, tendo também como exemplo o trabalho de um familiar no NHS. E seria o médio a sentenciar em definitivo o que já estava escrito, fazendo o 4-0 logo aos 52′ num remate de fora da área antes de Firmino fazer o 5-0 (68′) e Salah fechar as contas (81′ e 84′). “Aquilo que quero é que os meus filhos cresçam com uma educação onde não importa a cor, a religião ou a tendência sexual das pessoas, todas as pessoas são iguais e todas devem ser tratadas da melhor forma”, frisou ainda, na citação destacada pelo jornalista Henry Winter. O Liverpool reforçou de forma convincente a liderança da Premier League num dia onde uma entrevista valeu mais do que uma goleada.