Ronaldo foi lá acima mostrar que ainda é um dos maiores: bis, melhor marcador isolado e regresso às vitórias da Juventus

O futebol é algumas vezes um domínio de memória curta mas é também um mundo de momentos. Do bom e do mau num jogo. Do melhor ao pior num instante. Foi isso que aconteceu com Cristiano Ronaldo, em poucos dias.

Ronaldo bisou na vitória da Juventus em Camp Nou frente ao Barcelona e tocou no topo, ainda para mais por ter sido adversário de Lionel Messi e no campo onde foi mais vezes colocado em prova. Ronaldo voltou a bisar frente ao Génova, fora, e continuou a ser o maior até pela marca dos 79 golos nesse número redondo dos 100 jogos pela Juventus (e por ter chegado à liderança dos melhores jogadores da Serie A). Ronaldo foi nomeado para o Melhor Onze da História da France Football a par de nomes como Maradona, Pelé, Messi e Ronaldo Fenómeno e reforçou o posto de melhor. Ronaldo falhou um penálti no empate em Turim com a Atalanta e tornou-se o pior, tendo notas entre 4,5 e 5 nas avaliações de todos os jornais transalpinos. Ronaldo terminou no segundo lugar na votação do prémio The Best e aquilo que se destacou é que, quer ele, quer Messi, já não são tão bons.

Os números de Robert Lewandowski não tiveram comparação com mais ninguém mas Ronaldo teve registos na última época e na presente temporada acima do que fizera no arranque de aventura em Itália, mostrando algo que serve de espelho para retratar o que se tem passado nestes últimos meses de 2020 já com Andrea Pirlo no lugar de Maurizio Sarri: mais do que os golos e os números que faz no plano individual, o avançado português ainda não teve uma equipa oleada como ajudou a construir em Manchester, como integrou em Madrid ou como parecia estar a montar com Allegri no primeiro ano em Turim. E isso vê-se também nos próprios resultados da Juventus.

Na temporada em que tentará chegar ao décimo título consecutivo (três com Conte, cinco com Allegri e um com Sarri), a Vecchia Signora é uma das duas equipas a par do líder AC Milan que ainda não perdeu mas teve tantas vitórias como empates nas 12 jornadas iniciais, ocupando a terceira posição a três pontos do Inter e a quatro dos rossoneri. “Os falhanços que tivemos com a Atalanta ainda me deixam um pouco irritado… Fizemos um bom jogo contra uma grande equipa. Todavia, aqui dentro ainda mora arrependimento de não termos aproveitado as chances criadas”, assumiu Pirlo no lançamento do jogo com o Parma de Bruno Alves (que agora faz dupla com o também antigo central do FC Porto, Osório), onde assumia que a equipa não podia perder mais pontos.

A entrada provou isso mesmo. Apesar das dúvidas na perceção se havia uma defesa a três com Danilo a ser central na direita ou uma linha de quatro sem bola, algo que dependia também do posicionamento de Kulusevski frente à anterior equipa (Chiesa, que marcou à Atalanta, ficou no banco), a Juventus entrou melhor mesmo vendo Buffon a travar a primeira grande oportunidade por Kucka numa grande transição ofensiva do Parma (15′) e não demorou a colocar-se em vantagem com dois golos em pouco mais de três minutos: Kulusevski, após um cruzamento rasteiro de Alex Sandro que atravessou toda a área, inaugurou o marcador com um remate de pé esquerdo na área (23′), Ronaldo aumentou depois cabeceando lá no alto depois de um grande passe de Morata na esquerda como tinha feito há um ano num golo que correu mundo frente à Sampdória em Génova (26′). E por pouco o português não bisou pouco depois, num remate de fora da área que passou muito perto do poste (29′).

