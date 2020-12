Um café fraquinho que só mexeu à lei da Palhinha (a crónica do Sporting-Farense)

Na terça-feira, o Sporting venceu o Mafra nos quartos de final da Taça da Liga. A vitória não foi surpreendente — apesar de ter sido complexa, muito devido às alterações que Rúben Amorim fez ao onze inicial — mas deixou uma frase de um dos jogadores do Mafra a pairar no ar. “Acho que estivemos muito bem e conseguimos fazer o nosso jogo contra a melhor equipa de Portugal neste momento”, disse Gui Ferreira, numa linha de pensamento que já tinha sido defendida pelo próprio treinador, Filipe Cândido, na antevisão da partida. E uma linha de pensamento que Rúben Amorim, apesar de tudo, rejeita.

“Isso muda de semana para semana e é preciso ir avaliando os momentos da equipa, porque isso muda muito rápido. Acho que o Sporting joga muito bem — mas não digo que seja a melhor equipa em Portugal”, explicou o treinador leonino, que cumpria este sábado, contra o Farense, o último jogo do castigo que o afastou do banco de suplentes por três encontros. Na antevisão da receção aos algarvios, que marcava o regresso à Primeira Liga depois de duas partidas para as Taças, Amorim ainda comentou a expressiva juventude da equipa do Sporting. Uma juventude que é sempre notória no onze normalmente titular mas que ficou principalmente visível no encontro com o Mafra, para a Taça da Liga, onde a equipa inicial lançada pelo técnico foi a segunda mais jovem desde que Amorim chegou aos leões.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Farense, 1-0 10.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: André Narciso (AF Setúbal) Sporting: Adán, Neto (Gonzalo Plata, 79′), Coates, Feddal, Porro, Palhinha, João Mário (Sporar, 79′), Nuno Mendes (Tabata, 57′), Nuno Santos, Pedro Gonçalves (Matheus Nunes, 90+2′), Tiago Tomás (Gonçalo Inácio, 90+2′) Suplentes não utilizados: Maximiano, Borja, Antunes, Daniel Bragança Treinador: Emanuel Ferro (Rúben Amorim está castigado) Farense: Defendi (Hugo, 90′), Hugo Seco (Eduardo Mancha, 78′), Bura, Cláudio Falcão, Fábio Nunes, Fabrício Isidoro, Filipe Melo (Alex Pinto, 90′), Amine, Ryan Gauld, Bilel (Mansilla, 78′), Patrick (Stojiljkovic, 71′) Suplentes não utilizados: Madi Queta, Miguel Bandarra, Abner, Licá Treinador: Sérgio Vieira Golos: Sporar (gp, 90+1′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Tiago Tomás (27′), a Defendi (36′ e 86′), a João Palhinha (41′), a Fabrício Isidoro (43′), a Coates (68′), a Fábio Nunes (75′), a Mancha (83′), a Nuno Santos (depois do apito final); cartão vermelho por acumulação a Defendi (86′)

“Acho que a juventude traz alguma descontração, o que ajuda em momentos de pressão. Nunca senti o grupo muito eufórico. Já comentava com a equipa técnica, antes dos jogos, que conseguíamos ver o Neto, o Feddal e o Seba [Coates] a irem para os quartos descansar a seguir ao almoço e o Matheus [Nunes] e o Nuno Mendes ficam a jogar pingue-pongue antes de um jogo. Os jogadores têm um equilíbrio muito bom na forma de estar, que vem da experiência de cada um e eles não estão eufóricos, porque passa-lhes um bocadinho ao lado”, acrescentou, sublinhando o balanço que existe no plantel entre os mais experientes, como o trio defensivo que enumerou, e os mais jovens.

Este sábado, o Sporting voltava então ao Campeonato e à defesa da liderança — agora presa por apenas dois pontos, graças ao empate em Famalicão –, precisando então de ganhar para garantir desde já que passa o Natal no primeiro lugar da classificação. Nuno Mendes chegou a estar em dúvida, depois de ter saído com dificuldades musculares do jogo com o Mafra, mas era titular; assim como Tiago Tomás, que aparecia no ataque e atirava Sporar para o banco de suplentes. De resto, e depois das nove alterações que Rúben Amorim fez na Taça da Liga, o habitual: Neto, Coates e Feddal na defesa; Porro na ala oposta a Mendes e João Mário e Palhinha no centro do meio-campo; e Nuno Santos e Pedro Gonçalves no apoio ao avançado mais destacado, que era então Tomás, a partir dos corredores. Do outro lado, estava um recém-promovido Farense que venceu o Marítimo na última jornada mas que tem apenas oito pontos — os mesmos que Boavista e Portimonense, as duas equipas na zona de despromoção.

Coates cumpre o jogo 150 na Liga ????????:

➡149 a titular

➡100 vitórias

➡11 golos⚽

➡3 assistências????

➡2.º ???????? a cumprir 150 jogos na competição, depois de Maxi Pereira pic.twitter.com/lpu7xmW7QW — playmakerstats (@playmaker_PT) December 19, 2020

Ora, à parte todas as restantes condicionantes, o Sporting tinha então essa possibilidade — em caso de vitória — de passar o Natal na liderança isolada da Primeira Liga. Um dado que, à primeira vista, até parece menor. Mas que para os leões acabava por ter uma preponderância significativa. Isto porque era preciso recuar até ao Natal de 2001, há 19 anos, para ver o Sporting passar a quadra festiva no primeiro lugar da classificação. Se é certo que Leonardo Jardim, em 2013, passou a Consoada em primeiro mas com os mesmos pontos do Benfica, também é certo que Jorge Jesus perdeu a liderança no último jogo do ano de 2015 — mas nunca, desde a temporada 2001/02 em que terminou como campeão nacional pela última vez, voltou o Sporting a passar o Natal enquanto líder isolado da tabela.

Em campo, a primeira equipa a criar perigo foi mesmo o Farense. Ryan Gauld, escocês que chegou a Portugal precisamente pela mão do Sporting, aproveitou uma atrapalhação de Coates à entrada da área leonina e aproximou-se de Adán com a bola dominada; o guarda-redes espanhol, com uma boa intervenção com as pernas, evitou o primeiro golo do jogo (6′). Depois desse lance inicial, a verdade é que o jogo tomou o sentido que era esperado — a baliza do Farense. O Sporting assumiu o controlo da partida e assentou arraiais no meio-campo adversário, colocando a primeira linha de construção numa zona muito elevada do terreno.

???????? 30' | Sporting 0-0 Farense Das 5 acções defensivas do SCP no meio-campo do Farense, 4 foram de João Palhinha#LigaNOS #SCPSCF pic.twitter.com/U4a2ffzm3P — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) December 19, 2020

Ainda assim, os leões não conseguiam criar verdadeiras oportunidades de jogo. O Farense, totalmente recuado no próprio meio-campo, colocava muitos elementos na faixa central e obrigava o Sporting a lateralizar a posse de bola, impedido de avançar pelo coração do relvado por estar sempre em inferioridade numérica. João Palhinha e João Mário, sempre muito marcados e pressionados, tinham dificuldades na hora de criar desequilíbrios e procuravam o apoio de Pedro Gonçalves e Nuno Santos, mais próximos dos corredores. Os dois jogadores, contudo, não encontravam espaços suficientes para apoiar Tiago Tomás e demonstravam-se manifestamente insuficientes na hora de resolver sozinhos, escasseando as linhas de passe face à enorme densidade de jogadores adversários naquela zona do terreno.

Assim, e adquirindo confiança à medida que mantinha a baliza a zeros, o Farense procurava criar perigo sempre que tinha a oportunidade de chegar perto da grande área leonina. Ryan Gauld bateu um livre que desviou na barreira e ia enganando Adán (32′) e o Sporting só conseguiu responder com um remate de João Palhinha que também bateu num defesa algarvio e saiu ao lado (38′). Os leões atacavam de forma lenta e previsível, sem grande criatividade e rasgos de brilhantismo, e o jogo aproximava-se do intervalo sem grande qualidade nem pontos de interesse. Os melhores lances da primeira parte apareceram já mesmo nos descontos da primeira parte, um em cada baliza: Gauld voltou a ficar perto do golo, com um remate rasteiro que Adán encaixou depois de um contra-ataque conduzido por Hugo Seco (45+1′), e Tiago Tomás acertou no poste quando estava já praticamente sem ângulo (45+2′).

???????? INTERVALO | Sporting 0 – 0 Farense Ainda não há golos no duelo leonino, com os algarvios a complicarem muito a vida ao líder na 1ª parte

???? Powered by @betpt #LigaNOS #SCPSCF pic.twitter.com/8MpTQjOoWu — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) December 19, 2020

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Sporting-Farense:]