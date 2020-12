O serviço de videochamadas Zoom anunciou que vai suspender o limite de 40 minutos na versão grátis da plataforma durante o período de festas, incluindo na consoada, no dia de Natal, no Ano Novo, na festividade judaica Hanukkah e no Kwanzaa (celebração afro-americana comemorada nos Estados Unidos). A medida procura ajudar as famílias em todo o mundo a socializarem com segurança em contexto de pandemia.

We will be lifting the 40-minute limit for holiday celebrations. ✨ Check out all the details: https://t.co/V0eTl8aIGB #ZoomTogether pic.twitter.com/0MlZt7BRdW — Zoom (@zoom_us) December 17, 2020

“A Covid-19 mudou a forma como vivemos, trabalhamos e celebramos em 2020 e, como tudo este ano, a época festiva não será igual. Como sinal de apreço pelos nossos utilizadores durante um tempo extraordinário, vamos remover o limite de 40 minutos para contas Zoom grátis para todas as reuniões a nível mundial para várias ocasiões especiais que se avizinham”, esclareceu a plataforma em comunicado.

Normalmente, as chamadas feitas na versão gratuita são limitadas a 40 minutos em ao fim desse tempo, terminam abruptamente. “Queremos garantir que as conexões com amigos e família não serão interrompidas”, acrescenta a nota.

Uma vez que a mudança será automática, os utilizadores não precisam de alterar as definições da conta para remover o limite. Contudo, o Zoom deixa duas recomendações para que as videochamadas decorram sem nenhuma complicação: para proteger a sessão de convidados indesejados, é aconselhada a criação de reuniões com password; e o ID da reunião não deve ser partilhado nas redes sociais.

Para uma chamada mais apropriada ao clima de celebração, o Zoom sugere ainda o download de fundos e filtros festivos para tornar a sessão mais divertida e deixa um guia com ideias para dar um upgrade às festas virtuais.