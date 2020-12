O arquipélago dos Açores estará sob aviso amarelo, entre este domingo e terça-feira, devido a vento, chuvas fortes e agitação marítima, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O primeiro grupo a ser atingido é o ocidental, onde, a partir das 15h deste domingo, vigoram avisos amarelos devido à precipitação e ao vento. Nas ilhas das Flores e Corvo, a “precipitação por vezes forte” deve terminar pelas 21h deste domingo, sendo que o vento, com “direção de sudoeste, rodando para oeste”, só deverá acalmar às 12h de segunda-feira.

Já o período crítico da agitação marítima nas duas ilhas do grupo ocidental deve acontecer entre as 00h de segunda-feira e as 6h de terça-feira.

A Capitania do Porto de Santa Cruz, na ilha das Flores, emitiu também um alerta para este domingo, indicando o estado do mar “deverá conhecer um agravamento” ao longo deste domingo, “atingindo quatro metros de altura significativa no final da manhã”.

“Prevê-se ainda que os valores de agitação marítima continuem a aumentar até cera de seis metros de altura significativa no dia 21 de dezembro”, segunda-feira, “enquanto roda para noroeste”.

No grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa), o aviso relativo à precipitação estará em vigor entre as 00h e as 6h de segunda-feira e prevê-se que a agitação marítima se agrave a partir das 6h de terça-feira, terminando às 00h, com ondas de sudoeste, passando para noroeste, adianta o IPMA.

Também a Capitania do Porto da Horta (Faial) informa que, “nas ilhas do ‘triângulo’ [Faial, Pico e São Jorge], a agitação marítima de sudoeste poderá atingir valores de quatro metros de altura significativa” durante este domingo.

“É expectável que rode para noroeste ao longo do dia 21 [segunda-feira], podendo atingir valores de cerca de cinco metros de altura significativa. Espera-se que a direção da agitação marítima rode para norte ao longo do dia 22 [quarta-feira], diminuindo paulatinamente ao longo desse dia até quatro metros de altura significativa”, informa a Marinha.

Quanto ao grupo oriental, as ilhas de São Miguel e Santa Maria serão atingidas apenas por chuva por vezes forte entre as 6h e as 18h de segunda-feira.

O agravamento das condições meteorológicas na região deve-se à “aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, com atividade moderada a forte”, explica o IPMA.