O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, está a ponderar punir a Rússia pela alegada participação no ataque informático às agências do governo norte-americano. E pretende fazê-lo assim que assumir o cargo, em janeiro, considerando opções como novas sanções económicas ou retaliação com ciberataques às infraestruturas russas, escreve a agência Reuters.

De acordo com uma fonte próxima, citada pela Reuters, a resposta da equipa de Biden deverá ser forte o suficiente para causar um elevado prejuízo económico, financeiro ou tecnológico aos autores do ataque, mas deverá ser evitada a ascensão de um conflito entre dois adversários da Guerra Fria munidos com armas nucleares.

O objetivo principal de qualquer ação levada a cabo pelos EUA, que poderia também incluir esforços de contra-espionagem cibernética, seria criar uma dissuasão eficaz e diminuir a potência de futuros ataques russos, explicou a mesma fonte à Reuters.

Donald Trump apenas quebrou o silêncio sobre a situação este sábado, quase uma semana depois do sucedido, minimizando a sua importância e apontando a China como possível autor do ciberataque às várias agências norte-americanas. As declarações de Trump contradizem as do seu secretário de Estado, Mike Pompeo, que também tinha responsabilizado a Rússia.

Na passada segunda-feira, as autoridades norte-americanas anunciaram terem sido alvo de um ataque cibernético a uma escala nunca antes vista. A investida dos piratas informáticos atingiu agências governamentais especialmente ligadas “às redes de negócios”, não tendo afetado “funções essenciais de segurança nacional”.