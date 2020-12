O cão de uma família de North Grenville, a sul de Otava, no Canadá, entendeu que também ele devia demonstrar as suas aptidões ao volante. Depois de saltar para o assento do condutor da carrinha lá de casa, que inadvertidamente foi estacionada e ficou com o motor a trabalhar, mexeu na caixa de velocidades e começou a conduzir em marcha-atrás. Mas não por muito tempo.

A curta viagem terminou com a carrinha a cair numa valeta, com o condutor de quatro patas a não sofrer qualquer beliscadura. Já o mesmo não se pode dizer do dono do carro, que correu ao lado do veículo, tentando saltar lá para dentro, a fim de evitar o pior, ou seja, uma conta pouco recomendável no bate-chapa. Mas as suas tentativas não foram coroadas de êxito, tendo ficado com uns ferimentos ligeiros para se recordar da odisseia.

Was it a Fur-rari? ^dr — OPP West Region (@OPP_WR) December 15, 2020

Não se percebe bem o que terá acontecido, uma vez que os veículos, com caixa automática ou manual, levantam alguns entraves a que estas situações aconteçam inadvertidamente, fruto da acção de crianças ou animais. Mas a realidade é que o acidente aconteceu mesmo e o relatório da polícia de Grenville County OPP (de Ontario Provincial Police) confirma-o, com os agentes a revelarem alguma dose de humor, atribuindo nas redes sociais a culpa do acidente ao “bad dog”, para alvitrar de seguida a possibilidade de ter sido um “Fur-rari”. De caminho, as forças da ordem aproveitaram para chamar a atenção dos perigos de deixar o carro abandonado com o motor a trabalhar.