Akio Toyoda, neto de Kiichiro Toyoda, o fundador da Toyota Motor Corporation (TMC) em 1937, é hoje o homem ao leme do gigante japonês. Durante anos o maior grupo do mundo, a TMC foi batida pelo Grupo VW como o maior fabricante global em 2015, para em 2020 ter sido ultrapassada pela Tesla como a marca com maior valor no mercado.

Mas, como se isto não bastasse, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, comprometeu-se a banir as vendas de motores exclusivamente a combustão em meados da década de 2030, ou seja, em 2035. Isto para atingir emissões zero, em termos de carbono, em 2050.

Esta medida do Governo japonês, como reporta a Reuters, apesar de se destinar a favorecer os veículos eléctricos e híbridos (plug-in?), vai levar o país do Sol Nascente a começar a descontinuar gradualmente a produção de veículos com exclusivamente motores de combustão a partir do início de Janeiro.

Com todas estas alterações no horizonte, Akio Toyoda resolveu afirmar numa conferência organizada pela Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), comentada pelo Wall Street Journal, que os eléctricos exigem demasiados investimentos e emitem mais dióxido de carbono (CO 2 ). É raro ver-se um fabricante de primeira linha esgrimir estes argumentos, que só não são falsos se o país em causa depender excessivamente de derivados de petróleo e, sobretudo, de carvão, como é o caso da Alemanha e da Polónia, embora estes países estejam obrigados a inverter a situação nos próximos anos, para cumprir a legislação europeia.

Segundo os dados avançados pelo The Diplomat, o Japão, que é completamente dependente dos combustíveis fósseis que importa para gerar energia, aquecimento e mover os meios de transporte – à excepção da magra contribuição das fontes renováveis –, recorria em 2018 ao petróleo para os transportes (38%), indústria (24%), sectores não energéticos (16%) e produção de energia (5%). Porém, a redução de petróleo para gerar energia eléctrica, que era de 19% em 2012, foi conseguida à custa de um maior investimento em centrais a carvão (o país possui 140 unidades a queimar este mineral), solução que é ainda mais poluente e grande emissora de CO 2 , com o carvão a garantir 32% da energia produzida no Japão em 2018.

É esta necessidade de recorrer ao carvão para gerar electricidade, privilegiando a energia barata em detrimento de menores emissões ambientais, ao contrário do que vem a ser feito na Europa, que impede os veículos eléctricos de demonstrarem todo o seu potencial. O curioso é que enquanto Akio Toyoda afirma ser contra os veículos eléctricos no Japão e perante a indústria local, por outro lado, aposta em modelos a bateria para a Europa, China e EUA, investindo verbas chorudas em novas tecnologias para baterias, os acumuladores sólidos, e continuando a apostar no desenvolvimento das suas células de combustível a hidrogénio para alimentar automóveis como o Mirai, além de veículos pesados de carga e autocarros.