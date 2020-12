Em atualização

Um incêndio num prédio de quatro andares, no centro de Lisboa, causou este domingo um ferido grave e cinco ligeiros, que foram transportados para o hospital de São José, em Lisboa, disseram à Lusa bombeiros e PSP.

Prédio desaba após explosão no centro de Lisboa Bombeiros Sapadores de Lisboa combatem o incêndio. Há cinco vítimas a registar. https://t.co/YOyZj2eihS #CM pic.twitter.com/57a1IU9Ep1 — Filipe Sabe (@LigaAoFilipe) December 20, 2020

De acordo com os Bombeiros Sapadores, o alerta foi dado às 07h48 para uma explosão seguida de incêndio num prédio na Rua de Santa Marta, números 41/42, e pelas 08h30 os bombeiros ainda estavam a combater o fogo.

De acordo com a PSP, trata-se de um prédio de habitação de quatro andares, havendo a registar seis feridos, um dos quais em estado grave, que foram transportados para o Hospital de São José.

Grande aparato no centro de Lisboa após explosão de prédio Incêndio já foi dominado pelos bombeiros. https://t.co/hlDaeh3rTu #CM pic.twitter.com/y5R92evOy8 — Filipe Sabe (@LigaAoFilipe) December 20, 2020

“Parte da fachada do prédio caiu para a via pública em cima de viaturas”, acrescentou à Lusa o oficial de dia da PSP. No local, os Bombeiros estão a combater o incêndio e a PSP a estabelecer um perímetro de segurança.

O vereador responsável pelo pelouro da Proteção Civil, Carlos Manuel Castro, acaba de informar que há duas potenciais vítimas desaparecidas. No prédio viveriam nove pessoas, sendo que duas não estavam no edifício na altura do desabamento. Cinco pessoas foram para o hospital, daí que haja a “suspeita de que faltam duas pessoas”.