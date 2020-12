Em atualização

Há duas maneiras mais usuais de começar um encontro de futebol. Ou melhor, três: há equipas que preferem ir pelo tradicional toque para trás fazendo circular a bola até à defesa, há equipas que gostam de arriscar os pontapés longos para uma das laterais como se fosse o início de um jogo de râguebi e há cada vez mais equipas que querem assumir a posse logo no meio-campo adversário. Este domingo, o AC Milan arriscou uma quarta via, uma evolução em relação à terceira hipótese onde em vez de ter bola no reduto contrário na paralela consegue fazê-lo de forma vertical. Correu bem. Melhor era impossível. E assim se fez história esta tarde na Serie A.

Rafael Leão, internacional Sub-21 de 21 anos que chegou ao conjunto rossoneri na última temporada, recebeu ainda fora da área, avançou sem medo numa diagonal, ajeitou a bola e atirou de pé direito sem hipóteses para Consigli, guarda-redes do Sassuolo que tem sido uma das melhores equipas transalpinas esta época. Tudo em menos de seis segundos e meio, naquele que é um recorde no Campeonato italiano e que foi conseguido por um jogador português que durante a semana foi falado mas por outros motivos que não os melhores.

No seguimento da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que condenou o jogador a pagar ao Sporting 16,5 milhões de euros pela rescisão unilateral de contrato em 2018 mais 1,4 milhões de juros (e o Sporting a pagar 40 mil euros pela prática de assédio moral ao jogador), os leões avançaram com uma ação de execução que teve já duas penhoras feitas em Portugal, no valor total a rondar os 37 mil euros. Já foram também citadas moradas do jogador em França, onde jogou no Lille, e em Itália, onde atua agora, além de eventuais prémios que possa vir a receber da Federação. O avançado também já interpôs um pedido de anulação da sentença, sendo que, por se tratar de uma decisão tomada pelo TAD, não tem efeito suspensivo sobre a sanção que foi aplicada. O Observador revelou o teor do acórdão ainda no mês de março, numa história com vários capítulos até a saída ser mesmo consumada.