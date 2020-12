Kimi Räikkönen prepara-se para passar o Natal em família, o que para um finlandês, para mais um campeão mundial de F1 (em 2007, pela Ferrari), é sinónimo de desafios acrescidos para manter em segurança os mais queridos. Para essa missão, o piloto da Alfa Romeo Racing ORLEN escolheu um Alfa Romeo Stelvio, o primeiro SUV da marca transalpina.

O nível de equipamento por que optou foi o Veloce, sinónimo de temperamento desportivo, como o evidenciam as jantes de 20″ e os detalhes a condizer com a carroçaria (Räikkönen escolheu a cor Vermelho Alfa), como a zona inferior dos guarda-lamas traseiros, as cavas das rodas e as saias laterais.

No interior, esta versão conta de série com bancos desportivos em pele, aquecidos e reguláveis electricamente em seis posições, bem como várias inserções em alumínio, nomeadamente as patilhas das mudanças do volante desportivo, também ele em pele. Desconhecem-se quais terão sido as preferências do piloto, que configurou pessoalmente o seu novo carro, mas é certo que vai ter ao seu dispor o novo painel de instrumentos TFT de 7” e um sistema de infoentretenimento comandado através de um ecrã táctil de 8,8”, bem como funcionalidades de assistência à condução que fazem deste Stelvio um nível 2 em matéria de condução autónoma.

Sob o capot encontra-se o 2.0 Turbo a gasolina, com 280 cv e 400 Nm, capaz de impulsionar o Stelvio de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos, para depois atingir 230 km/h de velocidade máxima. A potência é passada às quatro rodas através de uma caixa automática de oito velocidades com conversor de binário e mecanismo epicicloidal, com o sistema de tracção integral da Alfa a garantir que não haverá obstáculo que impeça Räikkönen de chegar ao seu destino, pois as condições de aderência do piso e as solicitações do condutor são monitorizadas e ajustadas em tempo real, para gerir automaticamente a distribuição mais eficaz do binário.

“Depois desta intensa época de 2020, é agradável voltar a uma vida normal com a família. Ainda assim, não quero desistir do prazer de conduzir e a escolha do Stelvio Veloce 2.0 280 cv com sistema de tracção integral Alfa Q4 significa que posso continuar a divertir-me em total segurança, mesmo na neve da Finlândia”, declarou o piloto da Alfa Romeo Racing ORLEN.