O psicólogo Pedro Soares Pimenta vai suceder a Manuel Ramos na liderança do Partido da Terra, depois de o anterior presidente ter renunciado por motivos de saúde.

De acordo com uma nota de imprensa, o XXII Congresso Nacional do MPT “elegeu Pedro Soares Pimenta como presidente do Partido da Terra para o triénio 2020-2023 com uma expressiva maioria de 94% dos votos favoráveis dos congressistas presentes”.

Segundo esta nota do MPT, força política fundada em 1993, a direção hoje eleita “prestou homenagem ao fundador e presidente honorário do Partido da Terra, Gonçalo Ribeiro Telles, falecido no passado dia 11 de novembro”.

Neste XII Congresso, que decorreu sob o mote “Restabelecer o Rumo”, a nova direção “definiu como objetivo principal reconquistar os filiados e simpatizantes que, desde há vinte e sete anos, se reveem nos princípios e valores ecologistas e humanistas do Partido da Terra – MPT”.

O comunicado divulgado cita excertos do discurso de encerramento de Pedro Soares Pimenta em que o novo presidente afirma que o MPT “é o único partido verdadeiramente ecologista em Portugal” e “não se posiciona como satélite de nenhum outro nem se arvora de animalista, ocupa sim é um espaço político próprio e único no espetro político português” – em alusões ao PEV e ao PAN.

No seu discurso, segundo esta nota de imprensa, Pedro Pimenta assinalou a opção por um Congresso ‘online’, considerando que “o MPT fez hoje história, adotando uma postura de responsabilidade perante uma situação pandémica que tanto tem afetado os portugueses”, em contraste com “alguns partidos que, teimosamente e ao arrepio do mais elementar bom senso, realizaram os seus congressos presencialmente”.

Pedro Pimenta, residente em Leiria, foi candidato por este círculo eleitoral às eleições legislativas de 2019 e também concorreu às eleições regionais de outubro nos Açores por São Miguel e pelo círculo de compensação.

O MPT anunciou em novembro a marcação deste Congresso extraordinário eletivo, informando que acontecia “na sequência do pedido de renúncia de funções apresentado pelo presidente da Comissão Política Nacional, Manuel Ramos, devido a problemas de saúde”.

O Movimento Partido da Terra passou em 2007 a estar registado apenas como Partido da Terra.