José Mourinho pode não ganhar tantos títulos como já ganhou e pode não ganhar tantos jogos como já ganhou mas há algo que nem com o tempo muda: a capacidade de surpreender. Tanto que é capaz de motivar trabalhos do New York Times, neste caso a propósito do seu Instagram, “uma conta que é uma surpreendente janela sem filtro da sua personalidade e que revela um lado de si que nem sempre quis que as pessoas vissem”. Um sinal dos tempos, que foi também motivado por um documentário da Amazon onde “só quando ia à casa de banho não tinha pelo menos uma câmara atrás de si”. Tempos onde o português volta a ganhar cada vez mais aqueles traços nas conferências e nos próprios jogos que tinha como Special One, como aconteceu após a derrota frente ao Liverpool.

“Disse-lhe que a melhor equipa perdeu, ele não teve a mesma opinião”, explicou o técnico a propósito da conversa com Jürgen Klopp depois da derrota do Tottenham em Anfield que deixou o Liverpool isolado na liderança (algo que foi reforçado com uma goleada por número s invulgares frente ao Crystal Palace fora por 7-0). “Estivemos tão perto de ganhar… Até o empate seria um mau resultado face à nossa exibição. Por isso, podem imaginar como me sinto após termos perdido. Foi uma grande exibição e uma derrota muito injusta. O Liverpool nem parecia a equipa que foi campeã europeia e inglesa, não o mostrou em campo. E se me comportasse como Klopp junto ao banco, estava na rua, nem sequer tinha hipótese”, acrescentou, numa “guerra” que se prolongou uns dias depois com as críticas à vitória do técnico alemão frente a Hansi Flick na discussão pelo melhor treinador do ano.

Mesmo sem assumir esse objetivo de forma aberta, Mourinho sente que o reforço do plantel, o momento da equipa e a irregularidade dos principais adversários na Premier League dão outros argumentos para discutir os lugares cimeiros. “Já trabalhei com ele antes, é um grande treinador. Ajudou muitos jogadores para que chegassem onde estão agora. Tem uma visão muito boa do futebol e é um bom treinador. Estou certo de que está a fazer um bom trabalho. Agora estão em segundo na Liga [inglesa], isso é o que posso dizer sobre eles”, elogiou Mo Salah, egípcio do Liverpool que trabalhou com o português no Chelsea, em entrevista ao As. “Foi um grande passo para mim na altura, foi uma oportunidade de me juntar a um grande clube. Ele era muito carismático, dava-se muito bem com os jogadores e tinha uma comunicação muito aberta. Foi como estar na pole position de aprendizagem”, recordou Brendan Rodgers, técnico do Leicester, recordando também os tempos no Chelsea.

Depois de passar por uma fase crítica em termos de calendário onde ganhou a Manchester City e Arsenal, empatou com o Chelsea e perdeu com o Liverpool, José Mourinho quis manter o discurso ambicioso ciente de que seriam as vitórias nesta fase final do ano com Boxing Day à mistura, essa fase sempre complicada para todas as equipas, que poderiam permitir uma outra abordagem à segunda volta da Premier League. E era por isso também que a receção ao Leicester, onde se jogava o regresso ao segundo lugar que entretanto tinha sido ocupado pelo Everton depois do triunfo com o Arsenal, assumia uma especial importância até como afirmação de uma equipa que não perdia desde a primeira jornada para a Liga e que teve apenas mais um desaire na Liga Europa em 23 jogos.

A entrada do jogo, essa, dificilmente poderia ter sido pior: sem capacidade de controlar o jogo a meio-campo, sem profundidade no jogo ofensivo, sem remates na primeira parte a não ser um livre de Harry Kane que desviou ainda na barreira antes de chegar a Kasper Schmeichel (34′). Houve muito demérito do Tottenham, que apresentou Lo Celso como falso ala direito num lugar por onde já passaram Lucas Moura, Bergwijn e Bale, houve muito mérito do Leicester na forma como nunca perdeu o sentido do espaço nas costas por onde Son tentava desequilibrar e na maneira como ganhou o corredor central colocando Maddison mais perto de Vardy, obrigado Höjberg a afundar para junto dos centrais. No entanto, o único remate enquadrado acabou por surgir quando o árbitro ia apitar para o intervalo e deu logo golo: Aurier empurrou Fofana de costas e sem necessidade no bico da área, o VAR deu logo indicação, o penálti foi confirmado e Jamie Vardy fez o 19.º golo nos últimos 19 jogos fora (45+4′).

Ao intervalo, Mourinho abdicou de Ndombelé (que passou ao lado do jogo) e lançou Gareth Bale mas se a primeira parte não começou bem, a segunda foi ainda pior: Maddison ainda marcou após uma grande assistência de Justin da defesa mas o golo foi anulado pelo VAR (48′), Lo Celso teve de ser substituído por lesão entrando Lucas Moura (49′) e Alderweireld marcou na própria baliza no seguimento de um passe longo de Albright desviado de cabeça por Vardy antes do toque infeliz do central belga (59′). Logo de seguida, Harry Kane inventou espaço à entrada da área para um remate bem travado por Kasper Schmeichel mas o encontro tinha mudado de vez, com o Tottenham a ter dificuldades no ataque organizado sabendo que não podia também descurar as transições. Se este era um ponto importante para perceber a capacidade de reação dos spurs ao insucesso, o resultado e a exibição mostraram que ainda faltam algumas coisas para serem candidatos. Se calhar mais do que ao Leicester…