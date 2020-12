A presidência alemã da União Europeia convocou uma reunião urgente para as 11 horas de segunda-feira com o objetivo de coordenar a resposta comunitária à nova variante da Covid-19 que o governo britânico diz ter identificado inicialmente em setembro e que se está a tornar predominante no território britânico. Antes dessa reunião, os técnicos dos vários países terão outra reunião, por videoconferência, ainda este domingo.

Há já vários países da União Europeia que anunciaram a suspensão de voos do Reino Unido, em reação às informações avançadas pelo executivo de Boris Johnson, mas agora é a presidência da UE que quer ouvir os países e responder de uma forma coordenada à nova estirpe do Sars-Cov2.

A informação foi avançada no Twitter pelo porta-voz da presidência alemã, Sebastian Fischer, que dá conta do agendamento de uma reunião de urgência do comité de resposta à crise da União Europeia para “coordenar a resposta à nova variante Covid-19”.

‼️The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.

‼️ On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK ????????. #Coronavirus — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 20, 2020

De acordo com informação na página do Conselho Europeu, “em resposta ao surto de COVID‑19, a Presidência croata decidiu, em 28 de janeiro de 2020, ativar o Mecanismo Integrado da UE de Resposta Política a Situações de Crise (IPCR) no modo de partilha de informações. O IPCR é o quadro da UE para a coordenação de crises transetoriais ao mais alto nível político”.

Tendo em conta a evolução da situação e os diferentes setores afetados (saúde, consular, proteção civil, economia), a Presidência aumentou o nível de ativação do IPCR para o modo de ativação plena em 2 de março de 2020. Ao assumir a Presidência, a partir de 1 de julho de 2020, a Alemanha decidiu manter o IPCR plenamente ativado.

Na reunião de técnicos, convocada por Charles Michel segundo a agência EFE, ainda este domingo será feita a “troca de informação sobre as medidas que se pretendem aplicar nas próximas horas” como a “proibição de voos” e as “novas medidas sobre testes PCR”.

Espanha, França e Alemanha tinham pedido este domingo às autoridades da União Europeia uma resposta comunitária, coordenada, sobre a proibição de tráfego aéreo com o Reino Unido.