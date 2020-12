Um Big Mc(Tominay), a receita eficaz para uma Consoada feliz em Old Trafford

Solskjaer jogou no Manchester United durante 11 anos, desde 1996 a 2007. Foi treinado por Alex Ferguson em cada uma dessas épocas, já que o técnico escocês tinha chegado a Old Trafford dez anos antes do norueguês e só deixou Old Trafford seis anos depois do norueguês. Ainda assim, durante a década em que coexistiram no clube, Solskjaer e Ferguson partilharam duas designações que, embora díspares entre si, não deixavam de se complementar.

O avançado norueguês, que assumiu o comando da equipa há dois anos e depois do despedimento de José Mourinho, era normalmente apelidado de super sub, super substituto, pela quantidade assinalável de golos decisivos que marcava a partir do banco de suplentes, já que não era um titular absoluto dos red devils. Por outro lado, e praticamente desde que tinha chegado ao Manchester United, Ferguson tinha cunhado o tempo de descontos de cada jogo como o Fergie Time, pela quantidade assinalável de partidas que ganhava com golos marcados já nos últimos instantes — tempo de descontos esse que, muitas vezes, era polemicamente arrastado. Ora, muitos dos golos que Solskjaer marcou a partir do banco foram durante o Fergie Time; muitos dos jogos que Ferguson ganhou durante o Fergie Time foram com golos de Solskjaer a partir do banco.

Alex Ferguson deixou o Manchester United há já sete anos, abrindo um vácuo que ainda não foi efetivamente preenchido, mas nunca parou de acompanhar a equipa de perto. Já Solskjaer, que assumiu então o comando da equipa principal há dois anos, tem resistido a jogos menos conseguidos, a exibições fracas e ao falhanço de objetivos, como foi o caso do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Contudo, na presente temporada, o treinador norueguês tem assumido uma espécie de hábito no clube que pode muito bem ser equiparada aos golos que marcava depois de saltar do banco ou ao Fergie Time.

Isto porque, em seis jogos fora de casa para a Premier League esta temporada, o Manchester United conseguiu vencer todos em formato reviravolta. Tudo começou contra o Brighton e continuou ao longo dos confrontos com o Newcastle, o Everton, o Southampton, o West Ham e o Sheffield United. Mais do que todos os pontos que essas vitórias garantiram, as reviravoltas da equipa de Solskjaer davam mostras que algo que tem faltado ao Manchester United nos últimos anos: a capacidade de ir atrás do resultado, de não ficar automaticamente anulada com uma desvantagem inicial e de procurar tudo aquilo que ainda é possível alcançar. E essa é uma capacidade que, normalmente, abunda nas equipas que conseguem chegar aos títulos.

Ora, este domingo e apenas três dias depois de ter ido ganhar a Sheffield, o Manchester United recebia o Leeds em Old Trafford — num jogo que tinha tudo para ser complexo. Logo à partida, porque o Leeds causou muitos problemas ao Liverpool na jornada inicial e forçou o Manchester City a um empate. Depois, porque o Leeds vinha de uma goleada convincente por 5-2 ao Newcastle. E depois, porque Solskjaer teria de balançar as escolhas que fazia tendo em conta que a próxima quarta-feira é já dia de quartos de final da Taça, com o Everton, e a Premier League regressa logo no sábado, contra o Leicester. Assim, o técnico optou por deixar Pogba, Matic e Alex Telles no banco, lançando Luke Shaw, McTominay e Daniel James no onze. Do outro lado, com o português Hélder Costa na condição de suplente, Marcelo Bielsa dava a titularidade ao ex-Benfica Rodrigo e ao ex-Sporting Raphinha.

Ao contrário do que seria de esperar, porém, foi o Manchester United a agarrar o jogo logo de início — precisamente aquilo que costuma ser feito pelos adversários dos red devils e que os obriga a partir de trás para ir atrás dos resultados. Logo ao segundo minuto, Luke Shaw recuperou uma bola na esquerda, Bruno Fernandes conduziu e assistiu McTominay, que rematou de primeira em posição frontal e abriu o marcador (2′). Instantes depois, o mesmo McTominay veio de trás para receber uma assistência de Martial na sequência de um lançamento e atirou cruzado para aumentar a vantagem (3′). O médio escocês tornou-se assim o primeiro jogador na história da Premier League a marcar duas vezes nos primeiros três minutos de uma partida.