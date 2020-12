Há apenas um ano, ninguém previa que viveríamos uma pandemia mundial — e ainda menos os efeitos económicos e sociais que ela teria de forma tão imediata. Não vale, por isso, a pena fechar os olhos aos números mais duros: o desemprego aumentou 45,1% do segundo para o terceiro trimestre de 2020, o que representa o maior aumento desde 2011. Mas se é importante enfrentarmos as más notícias, é essencial frisarmos as boas. Muitas são as empresas que, impulsionadas por este momento particularmente difícil, estão a avançar mais rápido que nunca e a preparar um futuro mais competitivo e mais eficiente.

Um dos efeitos mais visíveis da pandemia no funcionamento das empresas foi o teletrabalho, que, embora tenha sido primeiramente instituído como medida necessária, foi por muitos adotada como solução para um dia a dia mais produtivo e menos dispendioso. Segundo dados divulgados pelo INE, o número de funcionários em teletrabalho em Portugal cresceu 23,1% no segundo trimestre do ano, e a tendência parece estar a aumentar. Mas não vem só. “As empresas terão de se adaptar a novas formas de operar, comercializar, vender e servir os clientes”, explica Carla Rebelo, CEO da Adecco em Portugal, em entrevista ao Idealista/news. “O comércio digital, os serviços remotos e a automatização ganharão terreno”. E de que maneira.

Uma das consequências da pandemia, garante um relatório da Growth from Knowledge (GfK), é a aceleração da transição digital. Estima-se que as alterações nos modelos de trabalho e os investimentos em Portugal correspondam a um salto de 10 anos no que diz respeito à digitalização da economia.

É imperativo o tecido empresarial transformar as suas operações para corresponder às novas necessidades dos consumidores, compreendendo os seus diferentes processos de compra para lhes apresentar soluções mais eficazes. E a resposta passa pelas ferramentas tecnológicas disponíveis. São exemplos disso o TPA Analytics, o M Contabilidade e a Associação de Contas, recursos desenvolvidos pelo Millennium bcp para aproximar os empresários do dia a dia das suas empresas e criar nelas novas oportunidades.

Lançar os dados

Chegam aos empresários em enormes quantidades de dados, e muitas são as vezes em que não recebem a devida atenção. Os dados obtidos pelas empresas a partir do contacto que têm com os seus clientes são um ponto de partida fundamental para melhor compreender hábitos de consumo. O TPA Analytics, desenvolvido pelo Millennium bcp, é uma solução de análise de dados pensada para Terminais de Pagamento Automático, que regista e analisa automaticamente todas as transações. Este serviço permite conhecer os hábitos de consumo dos clientes ao pormenor, incluindo até os dias e horas de maior movimento e a faturação para cada negócio. Com estes dados, as empresas conseguem ajustar a sua oferta e potenciar as vendas, adequando estratégias para, por exemplo, criar mais movimento em dias ou horas tipicamente menos populares.

Menos é mais

Ter uma visão ampla e uma abordagem prática é fundamental para a saúde da contabilidade das empresas. As transações com clientes, fornecedores e colaboradores podem ser feitas através de uma única plataforma, que permite acompanhar a evolução de receitas e despesas num dashboard simplificado. O M Contabilidade — que integra o site de empresas do Millennium bcp com o TOConline — serve para isso mesmo, apoiando inclusivamente os contabilistas da Ordem dos Contabilistas Certificados, bem como os empresários. A ferramenta possibilita ainda a confirmação de créditos em conta com faturas e envio de recibos e também o pagamento de salários, impostos e compras de forma integrada.

Contas feitas

Entre clientes, fornecedores e colaboradores, os elementos das contas de uma empresa são demasiados para gerir manualmente, mais ainda quando estão divididas entre vários bancos. Para tornar essa gestão mais simples, existe a área Associação de Contas no portal de empresas do Millennium bcp. Mesmo que estejam em diferentes bancos, as contas podem agora ser geridas a partir de um único site, através do qual se pode aceder aos saldos e movimentos, bem como fazer pagamentos. Desta forma, o controlo da tesouraria é feito num só site, regulado pelo Banco de Portugal, o que permite ter uma visão mais global da empresa e otimizar tempo.