O boletim desta segunda-feira da DGS e do Ministério da Saúde deu conta de 57 mortes e 2.099 novos casos nas últimas 24 horas, o que representa uma descida considerável face aos números anteriores. Ainda assim, os internamentos voltaram a subir para níveis preocupantes, numa altura em que muitas famílias se preparam para se reunirem no Natal.

Saiba, por pontos, quais são as principais notas a retirar do boletim desta segunda-feira, 21 de dezembro de 2020.

Desde 14 de novembro que não havia tão poucas mortes

É preciso recuar mais de um mês, até 14 de novembro, para encontrar um dia com menos mortes do que as 57 desta segunda-feira. Naquele dia, tinham sido 55 — numa altura em que os números de vítimas mortais estavam a subir de forma consolidada. Para já, ainda é cedo para dizer que nesta fase os números estão a descer de uma forma estável. É apenas o segundo dia de descida no número de mortes, depois das 86 de sábado e 71 de domingo.

Menor número de casos desde 20 de outubro

Com 2.099 novos casos, esta segunda-feira será o dia com menos casos desde 20 de outubro — ou seja, há dois meses que o número de novos casos não era tão baixo. Dessa vez, os casos tinham sido 1.876, ainda consideravelmente abaixo da marca registada esta segunda-feira. O número de novos casos tem vindo a descer desde 16 de dezembro, dia em que se anunciaram 4.720 novas infeções. Este é, porém, um padrão já anteriormente verificado: ou seja, o de uma descida aparentemente consolidada de números altos, perto dos 5 mil, para números na cada dos 2 mil. Por isso, e atendendo aos ajuntamentos familiares pela ocasião do Natal, é previsível que os casos voltem a aumentar.

Número de internamentos dispara, incluindo em cuidados intensivos

A contrariar as notícias moderamente positivas ao nível da evolução das novas mortes e dos novos casos, está o número de casos graves que fizeram disparar os internamentos. O internamento geral tem agora 3.158 pessoas, depois de os números aumentarem em 131 — uma subida invulgar, sendo preciso recuar até 15 de novembro para encontrar igual ou a 2 de novembro para uma subida maior (133).

Nos cuidados intensivos, esta é também uma subida considerável: mais 19 internados, o que representa a maior subida desde 20 de novembro, dia em que os internamentos em UCI tinham subido em 23. O número total de internados em cuidados intensivos é agora de 502, o pior desde 16 de dezembro, em que havia 506.

Norte continua a ser a região mais afetada, com metade das mortes

Como tem sido comum durante esta segunda vaga da pandemia no país, o Norte voltou a ser mais afetado tanto em novos casos como em mortes.

Entre os 2.099 novos casos, 40,9% são no Norte (858), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (com 33,9%, ou seja, 711). O Centro regista 16,8% (352), o Alentejo 5% (105), o Algarve 1,6% (34), os Açores 1,1% (23) e a Madeira 0,8% (16).

Quanto às mortes, a distribuição é ainda mais centrada no Norte: 28 foram naquela região, ou seja, 49% do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 29,9% (ou seja, 17), o Centro com 10,5% (6), o Alentejo com 8,8% (5) e, por fim, a Madeira com 1,8% (1).

Concelhos no Interior com maiores subidas de casos, com destaque para Alto Alentejo

A cada segunda-feira, a DGS e o Ministério da Saúde detalham os números referentes aos concelhos, e esta semana fica claro que é no Norte e no Alentejo que se situam muitos dos concelhos em que mais subiu o número de casos.

O concelho de Castelo de Vide (distrito de Portalegre) foi o que apresentou o maior aumento de casos por 100 mil habitantes a 14 dias — um acréscimo de 1.747 em relação à semana anterior. O concelho com maior incidência acumulada é Vimioso (distrito de Bragança), com 1.516 numa semana, e é o que tem a maior subida numa só semana.

De resto, os 10 concelhos que registam o maior aumento de casos são todos no Interior do país, indo do Alentejo até a Trás-os-Montes. O distrito mais afetado é Portalegre, com quatro concelhos nessa condição: Castelo de Vide, Monforte, Alter do Chão e Marvão. Depois é Viseu, com dois concelhos: Tabuaço e Sernancelhe. Há ainda três concelhos, cada um do seu distrito, que se destacam: Mourão (Évora), Pinhel (Guarda) e Penamacor (Castelo Branco).