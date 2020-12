Benjamin Netanyahu tornou-se, no sábado, no primeiro israelita a vacinar-se contra a Covid-19. O primeiro-ministro de Israel, de 71 anos, quis ser o primeiro para “dar o exemplo” aos restantes cidadãos daquele país. A vacinação foi transmitida em direto nas televisões, num horário que garantia a máxima audiência noturna, e aconteceu num hospital próximo de Tel Aviv — de acordo com uma sondagem publicada no jornal Yedioth Ahrontoh, citada pelo El País, dois em cada três israelitas pretendem ser imunizados, mas apenas um em cada quatro quer fazê-lo o quanto antes.

Na transmissão televisiva da vacinação, Netanyahu surge sem máscara e diz acreditar na vacina da Pfizer. Afirma ainda que aquela é “uma pequena injeção para o homem”, mas “um grande passo para todos”. Netanyahu afiançou ainda que Israel contará com milhões de doses de vacinas até ao final do mês (e do ano).

A campanha de vacinação no país começou no domingo, com os profissionais de saúde em contacto com doentes Covid-19 a serem os primeiros a receber a vacina — Israel dispõe de meio milhão de doses. Esta segunda arranca a fase de vacinação que tem como alvo os maiores de 60 anos, começando por aqueles que estão em lares, bem como os respetivos cuidadores.

Israel é um país pequeno e essencialmente jovem: conta com 9,2 milhões de habitantes, cuja média de idades é 30 anos, ou seja, os maiores de 65 anos representam um total de 10%. Desde o início da pandemia o país conta com quase 400 mil casos de infeção, estando diretamente acima de Portugal na contagem.