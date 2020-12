Castelo de Vide com a maior subida e Mondim de Basto com a maior descida. Veja o mapa dos casos por concelho

Castelo de Vide (2.364) foi o concelho que apresentou o maior aumento no número de casos por 100 mil habitantes acumulado a 14 dias — mais 1.747 do que na semana anterior. Vimioso, o concelho com maior incidência acumulada (2.908), é o segundo com o maior aumento (1.516). Marvão continua a mostrar um aumento significativo dos casos: atualmente 2.862, mais 765 do que na semana passada. No dia 19 de novembro, o concelho apresentava 133 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, no dia 2 de dezembro já eram 1.398. Vimioso, Marvão, Mourão, Pinhel e Tabuaço já estavam entre os 10 concelhos com maiores aumentos na semana passada. Concelhos Incidência a 17.Dez Incidência a 8.Dez Variação numa semana Castelo de Vide 2364 617 1747 Vimioso 2908 1392 1516 Penamacor 1682 631 1051 Monforte 1244 336 908 Alter do Chão 1106 316 790 Marvão 2862 2097 765 Mourão 1796 1224 572 Tabuaço 1442 895 547 Sernancelhe 593 93 500 Pinhel 1539 1069 470

Mondim de Basto é, esta semana, o concelho com a maior diminuição no número de novos casos por 100 mil habitantes acumulados a 14 dias, menos 935 do que na semana passada. Esta representa um grande inversão no concelho que estava a subir o número de casos desde 19 de novembro, que na semana passada teve a maior incidência acumulada e que, também na semana passada, esteve entre os cinco maiores aumentos em relação à semana anterior. Trofa e Armamar estavam, na semana passada, entre os cinco com a maior subida no número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, mas esta segunda-feira estão entre os 10 com as maiores descidas. Concelhos Incidência a 17.Dez Incidência a 8.Dez Variação numa semana Mondim de Basto 1728 2663 -935 Nisa 445 1221 -776 Armamar 1127 1577 -450 Fafe 599 1049 -450 Espinho 667 1054 -387 Felgueiras 824 1205 -381 Trofa 1249 1616 -367 Guimarães 997 1340 -343 Lousada 635 975 -340 Barrancos 0 306 -306

À meia noite de dia 24 de dezembro entra em vigor o novo estado de emergência, com alívio das medidas no Natal, mas endurecimento na passagem de ano. Veja aqui, não só o mapa de risco, mas a tabela com as medidas concelho a concelho.