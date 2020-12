A concertação de preços na venda ao consumidor de bebidas, quase todas alcoólicas, deu origem à aplicação de multas totais de 304 milhões de euros em dois processos instaurados pela Autoridade da Concorrência. Este valor de coimas é o mais alto alguma vez decidido pelo regulador da concorrência num processo que envolve as principais cadeias de hipermercados em Portugal e dois fornecedores de bebidas, ainda que através de duas condenações.

A prática sancionada é a mesma: concertação indireta de preços, um comportamento que, segundo a Autoridade da Concorrência prejudicou os consumidores durante quase 10 anos, ao impedir a concorrência através dos preços, resultando na prática numa subida dos mesmos. Há mais investigações em curso que abrangem as mesmas cadeias e fornecedores de outros produtos de grande consumo.

A primeira condenação por combinação de preços envolve as cadeias Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermárche e o fornecedor Sociedade Central de Cervejas, que fornece a marca Sagres. Foram igualmente sancionados um administrador da SCC e um diretor de unidade de negócio da Modelo Continente. Segundo a a investigação da Autoridade da Concorrência, as práticas condenadas ocorreram entre 2008 e 2017, tendo permitido aos distribuidores e fornecedores “concertaram os preços de vários produtos da SCC, tais como as cervejas Sagres e Heineken, mas também Bandida do Pomar e Água do Luso, incluindo para os fazer subir de forma gradual e progressiva no mercado retalhista.”

Numa segunda decisão, a condenação da Autoridade da Concorrência abrange as cadeias acima referidas, às quais se juntam a Lidl, Cooplecnorte (responsável pelo E. Leclerc), e a fornecedora de bebidas alcoólicas Primedrinks. Neste processo está em causa a “prática de fixação indireta de preços de venda ao consumidor de vários produtos do portfolio da Primedrinks, no qual se incluem produtos como os vinhos do produtor Esporão e Aveleda, os whiskies The Famous Grouse ou Grant´s, o gin Hendrick’s ou ainda o vodka Stolichnaya”. Esta prática, segundo o regulador, “durou mais de 10 anos, entre 2007 e 2017 e tinha como objetivo fazer subir, de forma gradual e progressiva, os preços no mercado retalhista”.

A Modelo Continente do grupo Sonae foi a que empresa que recebeu a maior coima: 121,9 milhões de euros, seguida da Pingo Doce da Jerónimo Martins que foi sancionada em 91 milhões de euros.

Modelo Continente: 121,9 milhões de euros

Pingo Doce: 91,090 milhões de euros

Sociedade Central de Cervejas (SCC): 29,5 milhões de euros

Auchan: 22,250 milhões de euros

Intermarché: 19,390 milhões de euros

Lidl: 10,550 milhões de euros

Prime Drinks: 7,010 milhões de euros

E. Leclerc: 2.060 milhões de euros

Administrador da SCC: 16 mil euros

Diretor da Modelo Continente: 2 mil euros

Esta é a primeira condenação do género em Portugal que resultou em coimas totais superiores às aplicadas no cartel da banca. A AdC impôs a imediata cessação da prática, por não ser possível excluir que os comportamentos investigados estejam ainda em curso. As condenações são passíveis de recurso para o Tribunal da Concorrência em Santarém.

Em causa está uma prática conhecida como hub-and-spoke, que permite através de acordo entre um fornecedor comum e várias empresas de distribuição alinhar os preços de venda ao público, “restringindo a concorrência pelo preço entre supermercados e privando os consumidores de preços diferenciados”. Na prática, este comportamento resulta numa subida generalizada dos preços de venda ao público, um resultado que é obtido evitando os contactos diretos entre as empresas de distribuição, o que configura um cartel.

Segundo o regulador da concorrência, neste esquema só “os consumidores são prejudicados.” Os visados representam uma parte muito substancial do mercado da grande distribuição, pelo que estes comportamentos terão afetado quase toda a população portuguesa.

A Autoridade da Concorrência tem curso várias investigações nesta área com 16 processos de contraordenação e mais de dez só neste setor. As investigações no retalho alimentar deram já origem a 7 novas de ilicitide (acusações) contra empresas de distribuição e fornecedores de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, de pão e bolos embalados e de produtos de higiene pessoal, beleza e cosmética.

O processo de investigação envolveu diligências de buscas e apreensão, que apanharam trocas de mails que ajudaram a comprovar as práticas que violam as regras da concorrência. A Concorrência indica ainda que ficou provado “na investigação que os agentes envolvidos tinham consciência do ilícito praticado, tendo-se detetado inclusive comunicações com apelo à destruição de prova”.

As coimas foram fixadas em função do volume de negócios das empresas sancionadas (até 10% do total anual) nos mercados afetados, tendo em conta a gravidade e a duração da infração, o grau de envolvimento na prática e a situação económica da empresa. No caso da segunda condenação, a Modelo Continente, Pingo Doce,

Auchan e Intermarché, foram aplicadas, em cúmulo jurídico, coimas únicas de concurso.